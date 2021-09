Bere (tanto) fa bene, ma non a tutti viene naturale: ecco come bere i 2 litri di acqua al giorno consigliati senza fare alcuno sforzo. Provare per credere

Ce lo ripetono in continuazione: per stare bene, bisogna bere. Ma se a alcuni viene naturale, in molti si chiedono come bere 2 litri di acqua al giorno perché sembra loro una quantità enorme di acqua.

** Come e perché bere di più (per mantenersi belli e in salute) **

Più facile di quello che pensate, se mettete in pratica fin dal mattino delle piccole accortezze.

Ce le ha suggerite Waterdrop, il celebre marchio di microdrink.

Come bere 2 litri di acqua al giorno: 6 trucchi

Iniziate la giornata con un bicchiere d’acqua

Dà un boost al metabolismo e aiuta a iniziare la giornata con energia.

Oltre a rendere pelle e capelli più luminosi e sani.

Assicuratevi di avere sempre dell’acqua a portata di mano

Una borraccia riutilizzabile sempre a portata di mano aiuta a bere la dose quotidiana di acqua raccomandata, che è dai 1,5 ai 2 litri al giorno, con molto meno sforzo, perché la si avrà sempre a disposizione e si sarà più portati a prenderne un sorso ogni tanto.

Non aspettate di avere sete per bere

La sete è il primo sintomo di una carenza di idratazione nel corpo già avviata.

La buona abitudine di bere regolarmente acqua può prevenire i tipici sintomi della disidratazione, come ad esempio il mal di testa, la difficoltà a concentrarsi e il senso di affaticamento.

Scegliete l’acqua del rubinetto

Ogni volta che si può – e quando la qualità dell’acqua potabile lo consente – preferite l’acqua del rubinetto a quella in bottiglia.

Non solo si aiuta l’ambiente, ma si avrà sempre acqua a disposizione.

Ricordate che l’acqua si mangia anche

Ricordate che il 20-30% del consumo d’acqua giornaliero viene dal cibo che si assume durante la giornata.

Una dieta a base di cibi ricchi d’acqua, come pomodori, anguria, meloni, zucchine, o in generale la verdura, aiuta a sostenere il budget d’acqua quotidiano.

** Quali sono i cibi super idratanti **

Variate i gusti

Se bere acqua vi "annoia", gli aromi naturali senza additivi aggiunti possono aiutare a berne di più.

Dimenticate le bibite e sostituitele con tisane, microdrink o microtea di Waterdrop: arrivare a 2 litri sarà facile come bere un bicchiere d'acqua, appunto.