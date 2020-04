In quarantena c'è chi passa le giornate a fare video su Tik Tok, chi a sfornare torte e chi pulisce la casa ogni ora: ecco le 8 personalità del lockdown

Sono passati quasi due mesi dall'inizio della nostra quarantena, e con buona probabilità ci aspettano ancora lunghe settimane prima di poter uscire da questa situazione di crisi mondiale causata dalla pandemia di coronavirus.

Quella che era la nostra vita quotidiana sta iniziando a sembrare un ricordo lontano, e siamo ormai a pieno regime in una nuova quotidianità che ci siamo creati reinventando il tempo tra le mura di casa.

Con il passare dei giorni, seguendo le giornate degli altri attraverso i social siamo arrivati a delineare 8 diversi tipi di personalità in quarantena.

Trovate la vostra.

Il tiktoker

Il tiktoker è colui che si è stufato di Instagram e ha deciso di diventare famoso su TikTok.

Il loro modo ideale di passare il tempo è filmare coreografie di balli famosi e realizzare scenette che neanche i loro più cari amici possono pretendere di trovare divertenti. Come se non ci fosse limite al peggio, il video in questione viene poi pubblicizzato costantemente sui social.

Decisamente una delle categorie più insopportabili della quarantena.

La Nonna Pina

In questo periodo di lockdown abbiamo riscoperto i nostri valori come popolo, e tra le cose che ci accomunano di più c'è sicuramente il cibo.

Con la categoria nonna Pina si intendono tutte quelle persone che hanno riscoperto la bellezza del cibo e il piacere di cucinare.

Ad alcuni però è scappata un po' la mano: sono quelli che fanno torte, biscotti, pane, pizza e pasta fresca ogni giorno.

Occhio alla linea.

Il workhaolic

Con workhaolic identifichiamo i maniaci del lavoro, cioè tutti coloro che si sono completamente buttati sul lavoro.

Adorano lo smart working, e si impegnano molto di più di quando erano in ufficio.

Il loro bisogno di lavorare incessantemente è direttamente proporzionale a quante più giornate passano chiusi in casa senza neanche vedere un raggio di sole.

Non vedono l'ora di poter tornare in ufficio, per prendersi delle meritate ferie.

L'alcolista

Un tratto tipico dell'alcolista è che prima della quarantena non era affatto un beone.

Ora però per questa personalità il tempo è diventato una questione astratta per cui ogni ora è buona per un bicchiere di vino, che siano le 10 del mattino o le 10 di sera.

Un po' come quando si è in aereo: in pandemia vale tutto.

Il personal trainer

Il personal trainer vuole che tutto il mondo sappia che si sta allenando e che è in perfetta forma fisica.

Corrono, saltano, fanno flessioni e addominali e dispensano consigli di ogni tipo sui migliori esercizi per le maniglie dell'amore.

La cosa divertente è che fino al giorno prima della quarantena queste persone erano le stesse che odiavano correre e non mettevano mai un piede in palestra.

Questa categoria gareggia con il tiktoker per il premio di più insopportabile della quarantena.

Desperate housewife

La desperate housewife è colei (ma anche colui) che passa la giornata a pulire la casa.

Passa l'aspirapolvere tutti i giorni, pulisce le credenze, fa il cambio dell'armadio, lucida l'argenteria manco dovesse avere ospite la regina Elisabetta in persona.

La sua unica ragion d'essere è una casa splendente.

Il tutto fare

A differenza della desperate housewife, il tutto fare non si concentra solo ed esclusivamente sulla casa.

Questa personalità non riesce a stare ferma neanche per un secondo e allora scarica tutta l'adrenalina trovando ogni giorno lavori e progetti diversi.

Smonta e rimonta lampadine, pota le piante, riarreda la casa, ma fa anche origami e segue corsi di lingua online.

Tutto pur di non stare fermo sul divano con le mani in mano.

L'asociale (per scelta)

Per questa personalità la quarantena è un sogno che si avvera.

È colui/colei che quando si organizzava una serata tra amici dava buca all'ultimo con le scuse più ridicole solo per poter stare a casa da solo a guardare un film.

La sua gioia è che ora non deve più trovare scuse.

