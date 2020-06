Il principe William è preoccupato per la sicurezza di dei Sussex e avrebbe fatto loro capire che le porte del palazzo sono sempre aperte

Secondo quanto riferito dai tabloid britannici, il principe William sarebbe preoccupato per il benessere del fratello Harry che starebbe facendo molta fatica ad adattarsi alla nuova vita a Los Angeles.

Inoltre, sembra che il principe Harry si appoggi molto al fratello per sfogarsi e chiedere consiglio sui problemi che sta affrontando da dopo il trasferimento oltre oceano.

**A William e Kate manca Harry (e non Meghan): «Erano un trio inseparabile»**

Le notizie sulla faida tra William e Harry hanno riempito le pagine dei giornali per molti mesi, ma adesso sembra che le cose siano cambiante.

**William e Harry hanno fatto pace (grazie al coronavirus)**

L'esperta reale Katie Nicholl ha infatti confermato che tra i due fratelli al momento c'è un buon rapporto e William, da bravo fratello maggiore, vuole aiutare Harry.

(Continua sotto la foto)

Il Principe William ha suggerito a Harry di tornare a Londra

Trasferirsi in America non è stato facile per i Sussex, soprattutto per Harry, che a Los Angeles non ha né amici né famiglia.

**Il principe Harry non vuole la cittadinanza americana: ecco perché**

A riguardo, una fonte avrebbe detto a US Weekly: «Trasferirsi in un paese completamente diverso non è mai facile per nessuno, e per Harry è la stessa cosa. Ma non si aspettava di affrontare così tanti ostacoli».

**Il principe Harry fa fatica ad adattarsi alla nuova vita in America (ma non è per Meghan che lo sta facendo)**

Ed è proprio per questi continui ostacoli, tra la pandemia di coronavirus e il problema della sicurezza privata, che Harry si è confidato con il fratello William.

Secondo la fonte, William avrebbe fatto capire a Harry che le porte della famiglia reale britannica sono sempre aperte per loro qualora desiderassero tornare.

«Il Principe William ha consigliato a Harry di tornare a Londra o di spostarsi altrove, da qualche parte più sicura - ha detto l'insider - È preoccupato per il benessere e la sicurezza di suo fratello».

**La tensione tra William e Harry non ha niente a che fare con Meghan Markle**

Tuttavia, anche se Harry sta avendo difficoltà a adattarsi alla nuova vita a Los Angeles, la fonte ha confermato che i Sussex non hanno intenzione di tornare nel Regno Unito molto presto:

«Harry e Meghan hanno trascorso mesi a pianificare la loro fuga dalla royal family e non hanno intenzione di invertire la loro decisione».

Anche la Regina è preoccupata per Harry

Il principe William non è l'unico a sostenere Harry e Meghan Markle in questo periodo difficile di transizione.

Secondo la fonte, anche la nonna di Harry, la Regina Elisabetta II in persona, si tiene in contatto con i Sussex per assicurarsi che stiano bene.

Sembra infatti che la monarca «abbia contattato Harry per controllare che se stia bene e si sia offerta di dare una mano se necessario».

**Harry e Meghan hanno chiesto al principe Carlo di pagare le spese per la loro sicurezza**