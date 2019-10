In un nuovo documentario, il principe Harry ha raccontato la sua versione dei motivi dietro le tensioni con il fratello William

Per la prima volta, il principe Harry si apre e racconta della sua relazione con il fratelllo, il principe William.

Il duca di Sussex, 35 anni, si è lasciato andare e ha raccontato la spaccatura tra lui e William, 37 anni, nel nuovo documentario di ITV Harry & Meghan: An African Journey - che è andato in onda ieri sera nel Regno Unito, e che per ora è programmato per essere trasmesso solo negli Stati Uniti.

Ecco cos'ha detto il principe Harry.

Le parole di Harry

Parlando delle pressioni che il lavoro e la sua posizione comportanto all'interno del nucleo famigliare, Harry ha detto:

«Inevitabilmente accadono cose. Ma siamo fratelli, saremo sempre fratelli. Al momento siamo sicuramente su percorsi diversi».

«La maggior parte dei problemi nasce dal niente, ma siamo fratelli, è normale avere giorni buoni e giorni meno buoni».

Aggiunge però:

«Sarò sempre lì per lui, e io so che lui sarà sempre lì per me.

Non ci vediamo più come una volta perché siamo così occupati ma gli voglio comunque molto bene».

La tensione tra Harry e William

Lo scorso aprile, una fonte interna a Palazzo aveva rivelato che Harry e William «Sono in momenti diversi delle loro vite».

Secondo l'insider, la divisione era dovuta principalmente per il futuro diverso che i due figli di Carlo e Lady D devono affrontare e le relative regole del protocollo.

Il loro diverso approccio alla vita era evidente da sempre, ma è diventato ancora più netto quando la relazione tra Harry e Meghan si è fatta seria.

Più di una fonte ha infatti riportato un'aumento dei litigi tra i fratelli da quando Meghan Markle è entrata a far parte della famiglia reale.

