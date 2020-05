Harry e Meghan vogliono lasciare la famiglia reale per essere (economicamente) indipendenti ma hanno finito per chiedere aiuto al Principe Carlo

Il principe Harry e Meghan Markle, poco dopo le vacanze di Natale, hanno annunciano che avrebbero lasciato il loro ruolo come membri senior della famiglia reale per iniziare una nuova vita oltre oceano ed essere economicamente indipendenti.

Ma secondo gli ultimi rumors, la coppia è ancora mantenuta dalla corona.

O, per essere più precisi, dal padre di lui, il principe Carlo.

Il debito dei duchi di Sussex

I Sussex volevano l'indipendenza, in tutti i sensi, e la Regina Elisabetta li ha accontentanti. Li ha lasciati liberi di trasferirsi in America e li ha esonerati da tutti i doveri reali.

Ma decidendo di dimettersi, i due hanno rinunciato anche allo stipendio che i cittadini britannici versano alla corona per permettere ai reali di svolgere incarichi istituzionali.

In aggiunta, nelle trattative tra la Regina e i Sussex, è stato accordato un prezzo della libertà che avrebbero dovuto rimborsare alla Corona, quanto speso dagli stessi per la ristrutturazione della loro dimora inglese: 2,4 milioni di sterline, circa 2,7 milioni di euro.

Tra la somma da restituire alla corona per la residenza di Frogmore Cottage, le spese per il trasferimento e la nuova casa a Los Angeles e le spese per la sicurezza, c'è stato un momento in cui Harry e Meghan hanno temuto di rimanere senza soldi.

La richiesta di aiuto al principe Carlo

Secondo alcune fonti, infatti, Harry e Meghan erano rimasti apparentemente a corto di soldi dopo essere stati privati della loro sicurezza della polizia di Los Angeles.

Il Daily Mail riporta che il principe Harry aveva creduto fino all'ultimo momento che lui e Meghan avrebbero potuto continuare a tenere il loro team di sicurezza.

Ed è proprio per via di questa spesa extra inaspettata, che i Sussex avrebbero chiesto al principe Carlo di coprire i costi di sicurezza in modo da poter permettere loro di ripagare il debito di Frogmore.

Una fonte avrebbe riferito al Daily Mail: «Erano convintissimi che i contribuenti britannici avrebbero continuato a pagare il conto per la loro protezione, ma poi gli è mancano il terreno da sotto i loro piedi e hanno dovuto chiedere al principe Carlo di intervenire».

Il principe Carlo sta ora effettivamente pagando le spese per la sicurezza del figlio Harry e Meghan Markle per le sue guardie, a un costo stimato di 4 milioni e mezzo di euro circa all'anno.

In cambio, secondo quanto riferito, i Sussex avrebbero già iniziato a rimborsare la regina Elisabetta per i lavori di ristrutturazione a Frogmore Cottage.

