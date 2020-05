William e Harry hanno fatto pace, o perlomeno hanno riallacciato i rapporti, per la comune preoccupazione per il padre Carlo, trovato positivo al COVID-19

La distanza si sa, a volte fa bene a un rapporto. E questo vale anche per i principi William e Harry.

Dopo mesi in cui si sono diffusi molti rumors sulla loro faida, tra i due fratelli le cose sembrano andare molto meglio ora che Harry vive a Los Angeles.

Secondo Entertainment Tonight, infatti, sono «di nuovo in contatto».

«Ci sono chiaramente state spaccature piuttosto importanti nella loro relazione, ma le cose sono migliorate e so che sono in contatto tramite telefono» ha detto l'esperta reale Katie Nicholl a ET.

Ecco cosa ha fatto riappacificare William e Harry

Harry e Meghan si erano appena trasferiti in Canada, per poi spostarsi a Los Angeles, lasciandosi alle spalle i doveri reali e il resto della famiglia, compresi William e Kate. Che non l'hanno presa bene.

Ma allora qual è stato il motivo di riavvicinamento tra i due fratelli? Il padre, il principe Carlo.

Il rafforzamento del loro legame arriva infatti dopo frenetiche settimane in cui il principe Carlo era stato trovato positivo al coronavirus e ha dovuto affrontare la malattia.

Katie Nicholl ha detto:

«Penso che il fatto che il principe Carlo non sia stato bene abbia costretto i due fratelli a prendere in mano il telefono e a mettersi in contatto».

E ancora: «Fanno molte videochiamate adesso, e hanno festeggiato insieme tutti i compleanni dei royal baby».

Secondo le indiscrezioni, la coppia avrebbe iniziato a lavorare per riparare la loro relazione già a febbraio.

Sembrerebbe che Harry, a Los Angeles, abbia nostalgia di casa e che quindi non c'era momento migliore per riconnettersi con William.

Inoltre, secondo Nicholl, anche la presunta tensione tra Meghan e Kate è diminuita.

«Penso che ci sia un senso di sollievo da entrambe le parti e che questo grande dramma sia ormai un ricordo del passato», ha affermato Nicholl.

«I Sussex sono liberi di andare avanti con le loro nuove vite e i Cambridge possono tornare alle loro vecchie vite senza tutto il dramma che era diventato un grosso problema per loro. Però penso che a Kate e William manchino Harry e Meghan in qualche modo».

