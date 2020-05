Il Principe Harry non farà domanda per la Green Card, anche se il matrimonio con Meghan glielo consentirebbe. Il motivo, principalmente economico

Qualche settimana fa, il principe Harry, Meghan Markle e Archie hanno lasciato il Canada (che non era sicuro) per trasferirsi definitivamente a Los Angeles.

E se per Meghan e Archie non ci sono problemi perché hanno entrambi la cittadinanza americana, la situazione del principe Harry è un po' diversa.

Se i Sussex decidessero di fare dell'America la loro casa, infatti, Harry potrebbe richiedere la cittadinanza. Secondo i rumors però, questa non è assolutamente la sua l'intenzione.

Una fonte ha infatti detto al Sunday Times:

«Al momento Harry non ha nessuna intenzione di fare domanda per una Green Card o una doppia cittadinanza, il che è una sorpresa per molti perché è quello che si pensava avrebbe fatto appena trasferito negli Stati Uniti».

Perché il Principe Harry non chiede la cittadinanza americana

Il Principe Harry otterrebbe la cittadinanza facilmente

Tecnicamente parlando, il principe Harry, avendo sposato Meghan Markle, che è a tutti gli effetti americana, ha diritto a fare richiesta per la cittadinanza.

Quando si sposa un cittadino degli Stati Uniti, il coniuge può fare la richiesta di cittadinanza (o di doppia cittadinanza, nel caso non voglia rinunciare al proprio passaporto d'origine).

Essere sposati con una donna americana (come nel caso dei Sussex) rende più facile e immediato avere la green card, e di conseguenza ottenere poi la cittadinanza. Tuttavia, bisogna sempre e comunque farne la richiesta.

Ma allora perché il principe Harry non vuole diventare cittadino americano?

Secondo il Sunday Times, la domanda di cittadinanza americana comporterebbe per Harry la rinuncia ai suoi titoli legati alla monarchia, ma soprattutto esporrebbe i suoi guadagni all'ulteriore tassazione degli Stati Uniti.

Come farà Harry, senza Green Card e cittadinanza, a lavorare negli Stati Uniti?

Secondo le stime del Sunday Times, il duca del Sussex ha un valore economico di oltre 36 milioni di dollari, e questo lo qualifica per un particolare tipo di visto, disponibile solo per gli imprenditori disposti a investire negli Stati Uniti.

Eventualmente, c'è anche la possibilità che possa ottenere un visto O-1 per «individui con abilità o risultati straordinari».

Per avere questo visto bisogna dimostrare di poter effettivamente raggiungere un livello molto alto di risultati nei proprio settore, che nel caso di Harry probabilmente si tratta di filantropia o qualcosa di simile.

Dopo di che, il visto deve comunque essere sponsorizzato da un'organizzazione che intende lavorare con lui.

