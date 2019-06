Nonostante i rumors sostengano che William e Harry abbiano litigato a causa di Meghan Markle, a quanto emerge la faida andava avanti già da tempo

Fin da quando il principe Harry e Meghan Markle si sono sposati nel maggio del 2018, si sono susseguite numerose voci secondo cui l'ex attrice di Suits avrebbe causato tensioni prima con la cognata Kate Middleton e poi tra il principe William e Harry.

A quanto pare però le divergenze tra i due fratelli andavano avanti da molto prima che Meghan entrasse in scena.

Quando - ma soprattutto - perché i figli di Carlo e Lady D hanno litigato?



Ecco la risposta.

Angela Levin, che ha scritto il libro Harry: Conversations with the Prince, ha intervistato più volte il principe Harry, e ha recentemente detto al quotidiano britannico Express che la tensione tra i fratelli «Risale a prima di Meghan» e in parte ha a che fare con la competitività del principe Harry e un periodo difficile per il principe William legato al futuro da re.

Parlando di Harry e Meghan che lasciano l'organizzazione benefica di William e Kate per fondarne una tutta loro, Angela Levin ha raccontato che il principe Harry le aveva rivelato che «Voleva lavorare anche ad altri progetti che non riguardassero solo la salute mentale».

Il principe Harry sta da tempo cercando il suo spazio nella Royal Family:

«Ma è molto difficile se sei competitivo quanto Harry e al tempo stesso sempre in seconda fila dietro a tuo fratello che un giorno sarà re, e non c'è nulla che tu possa fare a riguardo. Questo non si può battere» ha spiegato la scrittrice.

Angela Levin ha anche confermato che il principe William aveva detto ad Harry che stava correndo con Meghan, affrettando troppo il matrimonio e la loro vita insieme.

Ovviamente il principe Harry «Ha preso molto male la cosa», e questo non ha di certo aiutato a far calare la tensione tra i due.

Detto questo, il principe William e il principe Harry non passano più molto tempo insieme e hanno anche gruppi separati di amici:

«Sono in momenti molto diversi delle loro vite», ha commentato un amico di famiglia.