Il principe Harry sta facendo molta fatica ad adattarsi alla nuova vita in America, ma la decisione di lasciare la royal family è stata sua, non di Meghan

Da quando Harry e Meghan hanno lasciato Londra e i loro doveri reali, molti fan della coppia si sono chiesti come il principe si stesse adattando alla nuova vita di Los Angeles.

Ora abbiamo una risposta. Secondo varie fonti vicine alla coppia, il principe Harry sta attraversando un periodo difficile ed è una «anima in pena» dopo l'abbandono dei titoli reali.

Sembrerebbe infatti che la transizione del principe Harry dal Regno Unito al Canada e poi alla California non sia stata la più semplice.

Non solo Harry e Meghan Markle hanno dovuto trasferirsi durante una pandemia, ma sembra che Harry stia trovando difficile adattarsi a questo cambiamento, alla cultura americana e alla sua nuova vita.

Ecco le molte voci che lo confermano.

Il principe Harry fa fatica ad adattarsi

Il mese scorso, secondo quanto riferito da alcune fonti, Harry avrebbe detto agli amici che «non riesce a credere che la sua vita sia stata capovolta così», e poche settimane fa proprio uno di questi amici ha confermato che Harry è «alla deriva», aggiungendo che «non riesce a trovare una struttura nella sua vita in questo momento. Non ha amici a Los Angeles come Meghan, e non ha un lavoro».

In aggiunta, secondo l'esperto reale Tom Quinn, questo adattamento potrebbe essere più difficile per il principe Harry che per Meghan: «Sarà molto peggio per Harry in America che per Meghan in Inghilterra, perché non è così forte come lei».

Dulcis in fundo, Daisy McAndrew, giornalista che segue da anni i Windsor, ha aggiunto: «Quando se ne è andato da Londra, Harry non era chiaramente pronto o disposto a tagliare così drasticamente quei legami».

Ma è stato Harry a voler lasciare la royal family

Nel nuovo libro-biografia del principe Harry e Meghan Markle sembrano esserci molte informazioni riguardo al motivo per cui i Sussex hanno deciso di lasciare la famiglia reale.

Finding Freedom: Harry, Meghan e Making of a Modern Royal Family (Cercando la libertà: Harry e Meghan e la costruzione di una famiglia reale moderna), promette di essere un libro-bomba che farà un po' di chiarezza sulla loro decisione di lasciare le i titoli di reali.

E sembrerebbe che le cose non stanno come abbiamo sempre pensato: dietro la decisione di lasciare e trasferirsi in America non ci sarebbe Meghan, bensì il principe Harry.

Una fonte ha infatti detto:

«La parola Megxit in particolare ha sempre fatto arrabbiare il principe Harry, perché dà l'impressione che la decisione di allontanarsi dalla famiglia reale sia stata di Meghan».

«La realtà è che è stato proprio Harry a guidare i Sussex verso quella decisione. Il libro lo chiarirà e spiegherà perché il principe ha fatto questa scelta».

Sembrerebbe infatti che il principe Harry fosse infelice all'interno della royal family da un po' di tempo ormai, e aveva preso in considerazione l'idea di andarsene da più di un anno. Meghan Markle avrebbe solo sostenuto suo marito.

Quindi, anche se potrebbe volerci un po' di tempo prima che Harry si adegui alla sua nuova vita, probabilmente sarà felice della sua scelta.

