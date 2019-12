Nel documentario su Greta Thunberg la vedremo diventare leader di un movimento giovanile, rifiutare prestigiosi premi e parlare alle Nazioni Unite

Greta Thunberg sarà presto protagonista di un nuovo documentario prodotto dalla piattaforma di streaming Hulu.

A 16 anni, Greta è la più giovane attivista al mondo, in prima linea per la lotta contro il cambiamento climatico e addirittura candidata al Premio Nobel per la Pace.

Tutto questo, e più in generale la sua vita, saranno raccontati sul grande schermo.

Con il titolo (provvisorio) "Greta", il documentario sull'attivista uscirà nell'estate del 2020 su Hulu.

(Continua sotto la foto)

Di che cosa parlerà?

Il film partirà dall'inizio, ritornando a quando, nel 2018, Greta ha iniziato la sua battaglia contro il cambiamento climatico nello sciopero del Fridays for Future che ha poi ottenuto riconoscimento globale.

Il team dietro il documentario infatti l'ha seguita nella sua impresa fin dall'inizio.

Vedremo poi Greta Thunberg rifiutare i premi ambientalisti, parlare alle Nazioni Unite e guidare una generazione che chiede cambiamenti.

Questo nuovo documentario di Hulu, diretto da Nathan Grossman, potrebbe consentire al pubblico di vedere Greta sotto una nuova luce.

Fin dall'inizio infatti Greta è stata oggetto di forti critiche da parte di personaggi pubblici, stampa e organizzazioni.

Quello che non è ancora noto è quanto verrà mostrato del lato non pubblico della sua vita da adolescente.