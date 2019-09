Presentato in anteprima alla Mostra del Cinema di Venezia, ecco di cosa parla, quando esce e dove vedere il docufilm Unposted di Chiara Ferragni

Sono passati 10 anni da quando Chiara Ferragni ha lanciato The Blonde Salad e dato il via al percorso che l'ha portata a essere oggi una delle donne e imprenditrici più famose al mondo.

Per raccontare la strada fatta e il dietro le quinte di quanto mostrato finora, ha realizzato un film documentario dal titolo Unposted proiettato in anteprima ieri alla Mostra del Cinema di Venezia.

Diretto dalla emergente regista italiana Elisa Amoruso e prodotto da Memo Films Srl, il film si concentra sulla vita privata della Ferragni e sulla personalità professionale che presenta al mondo.

Ecco cosa c'è da sapere sul documentario.

Di cosa parla Unposted

Chiara Ferragni ha 32 anni e 17 milioni di follower su Instagram, per questo la rivista Forbes l'ha definita la prima influencer al mondo nel campo della moda.

In pochissimo tempo è diventata un’icona: di stile, di eleganza, di vita.

Ed è di questo che parla il docufilm Unposted: della sua vita e della sua carriera, della nascita del figlio Leone e del matrimonio con il rapper Fedez, della decisione di diventare CEO di entrambe le società che ha fondato, la Tbs Crew e Chiara Ferragni Collection.

Il film ripercorre le tappe di questa crescita, personale e professionale, scandita da eventi di moda e viaggi in giro per il mondo.

L'inizio delle riprese (e dove sono state svolte)

L'influencer ha iniziato le riprese del suo docufilm durante le celebrazioni del suo matrimonio lo scorso settembre in Sicilia.

Elisa Amoruso ha seguito la Ferragni a Noto, e poi in giro per il mondo per i numerosi eventi di moda, tra una fashion week e l'altra, fino alla città d'origine: Cremona.

Chi c'è nel docufilm

Da Donatella Versace a Diane von Furstenberg, da Jeremy Scott e Maria Grazia Chiuri. Tutti contribuiscono a dare forma alla narrazione.

In più sono presenti anche come professori universitari e sociologi che spiegano il fenomeno Chiara Ferragni, e ovviamente i fedeli seguaci della (non più solo) fashion blogger.

Chiara Ferragni in lacrime dopo la prima visione

La Ferragni ha condiviso sul suo profilo un video personale in cui racconta cos'ha provato dopo aver visto per la prima volta il suo docufilm fatto e finito.





Si mostra al naturale, piangendo per la riuscita dei lavori e dicendo che dopo aver visto il documentario si è sentita «Molto emozionata e estremamente felice».





«Dare vita a questo documentario è stato uno dei suoi progetti più impegnativi di cui io abbia mai fatto parte».





E ancora: «Lasciare che la regista Elisa Amoruso raccontasse la mia storia e approfondisse tutto quello che ho passato nella mia vita è stata un'esperienza spaventosa, ma allo stesso tempo terapeutica».





Quando uscirà al cinema?

La data di uscita di Chiara Ferragni – Unposted al cinema in Italia è fissata per tre date evento previste il 17, 18 e 19 settembre 2019.

Il docu-film sarà quindi visibile nelle sale, ma per il momento solo nei tre giorni indicati.

Sarà però possibile vederlo in streaming su Amazon Prime Video tra la fine del 2019 e l'inizio del 2020.