Quanto è costato il matrimonio di Chiara Ferragni e Fedez? La cifra è top secret, ma tra sponsorizzazioni e personal branding si arriva a 20 milioni

Chiara Ferragni e Fedez sono convolati a nozze lo scorso primo settembre con una cerimonia molto elegante e un ricevimento trash al punto giusto.



**Il matrimonio dei Ferragnez in pillole**

Circondati da parenti e amici, i neo sposi sembravano giustamente felici e soddisfatti di come stava andando il gran giorno, tra scambio delle promesse, soffitti stellati e luna park tutto loro.



Finita la cronaca però, è ora di fare due conti, perché se non sono mancate le polemiche circa le sponsorizzazioni dell'evento è indubbio che il matrimonio dei Ferragnez abbia portato un grosso e vantaggioso giro d'affari per molti.

Ecco di che numeri si parla.

Quanto è costato (in #adv) in matrimonio dei Ferragnez

La cifra totale spesa da Chiara Ferragni e Fedez per il giorno del sì è top secret.

Ma la cifra stimata da Repubblica è da capogiro: 20 milioni di euro.

Il calcolo è presto fatto: ogni post sponsorizzato della fashion blogger vale 11 mila euro.

Ogni post su Instagram pubblicato dalla Blondesalad arriva a valere tra i 50 e i 60 mila dollari.

Considerando il seguito social che hanno gli sposi con circa 200 scatti e qualche sponsorizzazione, siamo arrivati alla cifra fatidica.

Per non palrare del fatto che la coppia è maestra del personal branding: l'evento di per sé, infatti, non era altro che un brand con tanto di naming, grafica e hashtag #TheFerragnez.

Tutto era brandizzato, persino scarpe e tazze. E come dei bravi maestri di marketing Chiara Ferragni e Fedez hanno venduto se stessi (e lo hanno fatto molto bene).

Tutti noi siamo stati clienti, sia se abbiamo seguito foto dopo foto sia se ci siamo magari solo limitati a sbirciare distrattamente sui social, e il prezzo del biglietto è l'esposizione ai messaggi pubblicitari che hanno fatto da sfondo alla loro storia d'amore.

Quanto valgono Chiara Ferragni e Fedez



Lui diceva di guadagnare più di lei (nello specifico come un giocatore di Serie A); il che è tutto dire considerando che lei è la fashion blogger più famosa al mondo.

Secondo i conti più affidabili che girano su internet, ognuno di loro vale circa 10 milioni di dollari.

Senza fare a gara, la coppia è diventata ormai un fenomeno social e sociale; non tanto (solo) per numeri, ma per la reale influenza che riesce a esercitare. Per questo è difficile monetizzare uno stile di vita come il loro.

Quella, forse, è più facile misurarla in follower. Oltre sei milioni di follower per Fedez e 14 per Chiara, per cui più si clicca e più si codivide più li si fa felici (e ricchi).

Le sponsorizzazioni del matrimonio

Con dei numeri come questi è superfluo spiegare il motivo dietro le innumerevoli sponsorizzazioni dei brand che hanno preso parte in qualche modo a questo matrimonio.

Nei giorni precedenti il matrimonio i più cari amici della coppia sono state due mascotte uguali in tutto e per tutto ai Ferragnez, disegnate dall’azienda di peluche Trudi (#SuppliedByTrudi), gli ospiti poi sono tutti arrivati a Noto su un volo Alitalia (#SuppliedByAlitalia), e Prada ha vestito la sposa nella festa pre cerimonia (#SuppliedByPrada).



Per non parlare poi dei vestiti del gran giorno: Dior ha disegnato il bellissimo abito di pizzo e tulle della sposa (#SuppliedByDior), mentre Versace ha pensato allo sposo (#SuppliedByVersace).

Le polemiche su Alitalia

La royal social coppia ha organizzato il viaggio degli ospiti fino a Noto, riservando un volo Alitalia partito dall'aeroporto di Linate. Display luminoso al check in, biglietto e gadget personalizzati con la scritta 'Ferragnez' (tra cui patatine, sapone liquido, una spilla e caramelle).

L'iniziativa però non è piaciuta al Codacons, che ha annunciato un esposto all'Enac. «Abbiamo deciso di presentare un esposto all'Enac affinché verifichi la correttezza dell'operato sia dell'aeroporto di Linate, sia di Alitalia - ha spiegato il presidente Carlo Rienzi. È semplicemente assurdo che un intero scalo aeroportuale e la compagnia di bandiera italiana si "pieghino" a due personaggi famosi, modificando le normali prassi per pubblicizzare un matrimonio e i relativi sposi».

Quello che è stato contestato ad Alitalia è in sostanza di esssere stata irriguardosa rispetto al denaro pubblico investito per evitare il fallimento della stessa compagnia area.

Ma la società, da parte sua, fa sapere che non si è trattato di una sponsorizzazione ma di un “accordo commerciale”:in pratica alla coppia è stato concesso l’affitto di un intero aereo di linea a condizione che la stessa avesse poi pubblicizzato il tutto sui social con foto e video.

Gli effetti su Noto

A giudicare dalla folla giunta a Noto per curiosare, il sindaco del paese non può che ritenersi soddisfatto. Il matrimonio dei Ferragnez potrebbe infatti avere un ritorno economico, registrando un incremento turistico pari al 10-15%. Tradotto: due milioni di euro l’anno.

Ad esempio: la location del ricevimento, la Dimora delle Balze, aperta un anno fa nella campagna intorno a Noto e ricavata in una masseria di fine Ottocento, è finito sulla cover di AD per il suo design contemporaneo, e per lo stile chic appena pochi giorni dopo la coppia ha annunicato che avrebbe festeggiato lì le nozze.