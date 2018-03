Le mousse detergenti sono ideali per chi desidera una pulizia efficace ma delicata. Abbiamo selezionato le migliori

Le mousse detergenti assicurano una pulizia del viso leggera, avvolgente ma efficace, proprio come tutte le donne desiderano.



Ricche di principi attivi, creano una schiuma sul viso che elimina le impurità, i residui di trucco e, allo stesso tempo, sono in grado di apportare un elevato livello di idratazione lasciando la pelle morbida e anche delicatamente profumata.

Abbiamo provato per voi alcune delle novità e dei must have. Scoprite le 11 migliori mousse detergenti che non possono mancare nel vostro beauty case.

Questa lozione cristallina si trasforma in sottile schiuma per una pulizia delicata. Senza sapone, rispetta l'equilibrio naturale della pelle che ritrova luminosità, morbidezza e comfort.

La sua formula acquosa si trasforma in mousse al momento dell’erogazione. Deterge con delicatezza ed elimina trucco e impurità mentre, allo stesso tempo tonifica, idrata e conferisce straordinaria luminosità all’incarnato.



Questa texture in mousse, arricchita con Whitology Complex, elimina efficacemente le impurità e tracce di smog. In più, la formula attiva il processo d’illuminazione della pelle e aiuta a uniformare il colorito.

Con una sola pressione del flacone, questa lozione fresca si trasforma in una leggera mousse schiumosa. Contiene un'alta concentrazione di estratto di foglie di Tè bianco di origine naturale che purifica e rinfresca.



Alle sette erbe coreane, questo detergente in schiuma deterge e affina la grana della pelle. Applicate, mattina e sera, due erogazioni sul viso e lasciate in posa per 30 secondi, poi sciacquate.

Ideale per le pelli sensibili, rimuove tutte le impurità donando una piacevole sensazione di comfort. Il suo plus? L'89% degli ingredienti è di origine naturale. Contiene fosfolipidi di Camomilla, Biancospino e noce di Cocco.





La sua texture simile al miele rimuove il trucco rapidamente prima di trasformarsi in una schiuma vellutata che elimina tutti i residui e le impurità lasciando la pelle morbida e leggermente profumata.

È una crema ricca arricchita con olio essenziale di Immortelle Bio, dalle proprietà anti-età e con Vitamina E dalle proprietà anti-ossidanti. Si trasforma in una mousse cremosa e generosa al contatto con l'acqua per detergere senza seccare o aggredire la pelle.

Questa mousse micellare è caratterizzata da una soffice schiuma che deterge e idrata delicatamente. Il 99% degli ingredienti sono di origine naturale.





Ha una speciale texture senza sapone; ricca e delicata, si sciacqua con l'acqua. Arricchita di estratto di Giglio e Pro-Vitamina B5, lenisce la pelle rispettando il film idrolipidico.

È una soffice maschera in mousse agli estratti di tuorlo d'uovo. Versate la quantità desiderata sulle mani e applicate sulla pelle del viso asciutta. Dopo aver massaggiato, risciacquate con acqua calda.