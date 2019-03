Stanche delle solite cerette? Provate la luce pulsata: qui vi spieghiamo come funziona, quali sono i vantaggi e i migliori prodotti da usare

È pratica perché si può usare a casa ed è in grado di eliminare, almeno temporaneamente, tutti i peli superflui che si trovano su gambe e braccia, ma anche schiena e viso (ecco perché è utilizzata pure degli uomini): la luce pulsata è un'ottima soluzione per evitare continue cerette. Vi diciamo perché sceglierla e quali prodotti usare.





Luce pulsata: come funziona

Un epilatore a luce pulsata è dotato di una lampada che emette un impulso luminoso. L'impulso raggiunge il follicolo pilifero e danneggia la matrice che consente al pelo di crescere rendendolo nel tempo sempre più debole.



L'obiettivo principale è la melanina, il pigmento del bulbo, che assorbe l'impulso emesso dalla lampada e disattiva la crescita. La presenza di melanina non dipende dalla lunghezza del pelo: la luce pulsata può essere efficace anche dopo la rasatura.



Tuttavia bisogna portare un po' di pazienza: per vedere i risultati bisogna aspettare qualche mese. Nel tempo la frequenza del trattamento cambia e la cadenza può essere meno regolare.





Attenzione però: il successo della luce pulsata dipende anche dal tipo di pelle e dal fototipo. Se la pelle è scura, il risultato sarà piuttosto scarso perché la luce sarà assorbita dalla melanina cutanea. Se la pelle è chiara ma anche il pelo lo è, il problema si presenta ugualmente perché in assenza di melanina, la luce pulsata non ha alcun bersaglio da colpire.

Il consiglio beauty: chiedete sempre a uno specialista se è opportuno iniziare o meno un trattamento con luce pulsata.

Luce pulsata: le controindicazioni. Ovvero quando è meglio dire no

Ci sono situazioni in cui è meglio lasciar perdere. Duranta la gravidanza o durante l'allattamento, per esempio, quando la cute è abbronzata (leggo sopra), in presenza di malattie della pelle e lesioni o se si assumono farmaci che fotosensibilizzano, come la pillola o antibiotici.



In tutti gli altri casi la luce pulsata può essere un valido alleato di bellezza. In più, a differenza della ceretta è indolore: sentirete solo un leggero pizzicore!

Luce pulsata o laser?

Se il risultato promesso è simile, quale fra i due metodi conviene scegliere? In entrambi i trattamenti, infatti, gli impulsi di luce raggiungo la radice del pelo inibendo la ricrescita dopo qualche sessione. La differenza è tutta nel tipo di luce. Il laser emette un'unica lunghezza d'onda mentre la luce pulsata contiene tutte le lunghezze d'onda che agiscono sulla melanina e non direttamente sul bulbo. Ecco perché il laser, al contrario della luce pulsata, può essere scelto anche da chi ha la pelle scura o abbronzata.

Vi abbiamo convinto a usare un epilatore a luce pulsata? Ecco alcuni dei migliori prodotti sul mercato.

Questo device ha un sensore di contatto che impedisce di emettere il flash se non è perfettamente a contatto con la pelle, per assicurarvi un'epilazione nel totale comfort e serenità.

La tecnologia HPL PLUS agisce secondo il principio della fototermolisi selettiva: l'impulso luminoso è assorbito dalla melanina presente nel pelo in modo selettivo raggiungendo così la radice del pelo stesso. L'energia della luce si trasforma in calore disattivando il bulbo pilifero ma lasciando inalterati l'epidermide e i tessuti circostanti. Il risultato? La caduta naturale del pelo e l'inibizione della crescita.

La funzione “flash continuo” permette un utilizzo pratico e veloce. La cartuccia, con filtro UV integrato, ha una durata di 250mila impulsi di luce.

Contiene un filtro UV integrato per proteggere la pelle ed è perfetto per i punti più difficili da raggiungere. Assicura fino al -50% di riduzione dei peli dopo circa 3/4 trattamenti.



Progettato anche per il trattamento del viso, ha una doppia tecnologia - luce pulsata e fluorescenza - per adattarsi alle diverse parti del corpo e alle diverse tipologie di pelle.

Ideale sia per donna che per uomo (con colore della pelle da I a VI), può essere usato su gambe, braccia, ascelle, linea bikini, schiena, torace e viso femminile.

Ha cinque impostazioni di intensità della luce per garantire un'epilazione delicata ma efficace. Se utilizzato correttamente, è sicuro e delicato anche su pelli e zone del corpo sensibili.

Progettato con la tecnologia PROPULSE™, agisce scaldando il follicolo pilifero, focalizzando l'energia della luce alla radice per interrompere il ciclo di crescita.

Compatibile con cinque diversi tipi di pelle, ha un sistema filtrante per gli UV, mentre la luce si può sostituire per garantire una vita più lunga.

