Regalatevi un beauty case succoso con i prodotti di bellezza a base di frutta per l'estate, selezionati per voi da Grazia.it

I migliori prodotti a base di estratti di frutta per una una fruity beauty routine estiva golosa.

Dal cocco alla papaya passando per anguria, cacao, ananas e pistacchio, il beauty case estate 2018 si fa goloso e ricco di attivi speciali, in grado di prendersi cura di pelle, capelli - e naturalmente spirito - in grande stile.

Trovate i prodotti che fanno per voi e trasformate i vostri rituali di bellezza in una golosissima macedonia continuando a leggere questo articolo.

Il lime primofiore spremuto a fredda troneggia al cuore di questo profumo femminile estivo, luminoso e frizzante per l'estate.

A base di ingredienti naturali al 98% questa maschera tre in uno nutre la chioma e può essere utilizzata anche come balsamo e leave-in.

Essenza di pesca, olio di cocco e vitamina E per questo cremoso olio labbra che le lucida e idrata al tempo stesso.

Fluido idratante viso antiossidante a base di estratti di melograno e minerali illuminanti per un incarnato glowy.

Un fresco sorbetto estivo per la pelle a base di estratto di mirtillo tonificante, olio di argan e burro di karitè.

Texture morbida come panna montata per questo idratante con estratti di anguria per una pelle satinata e morbida.

Polvere di cacao e olio di argan per una pelle intensamente nutrita e lenita. Il profumo di coccolato e arancia (non chimico!) è irresistibile.

Al 100% a base di ingredienti naturali, questo balsamo si prende cura di tutte le zone secche del corpo. In più, il suo aroma di fragola è golosissimo.

Un trattamento specifico per capelli colorati a base di estratti di mandorla e pistacchio. Non solo mantiene il colore più a lungo, ma rende i capelli più brillanti.

Pack a forma di mango e un profumo dolce, intenso e fruttato da non perdere, per mani morbide e levigate.

Una creama idratante opacizzante a base di epilobio il cui profumo incanta con note - naturali - di pompelmo, lavanda, geranio, amyris, camomilla e salvia sclarea.

Maschera viso con estratti di mais, yuzu, mango, ananas e kiwi giallo studiata per illuminare l'incarnato e combattere le macchie cutanee.

Shampoo purificante con estratti di lime e succo di mela verde, per capelli perfettamente detersi e leggeri.

Tonico viso equilibrante e lenitivo a base di salvia e bergamotto.

Olio multisensoriale per proteggere pelle e capelli grazie agli estratti di preziosi frutti italiani.

Maschera viso idratante e tonificante a base di mirtilli rossi. Si tiene in posa per 10 minuti rivelando una pelle tonica e vitale.

Un mini stick pocket-friendly per colorare e illuminare gote e labbra. La formula idratante è arricchita da estratti di papaia.

Maschera in tessuto dalla formula concentrata, specificatamente studiata per levigare la pelle e mimetizzare l'aspetto dei pori.

Gli estratti di avocado, acidi grassi e vitamina A idratano intensamente la delicata zona del contorno occhi. Perfetto per chi ha una pelle molto esigente, che tende a segnarsi.

Trattamento idratante viso e corpo, struccante, maschera e molto altro ancora. L'olio di cocco puro è un must di bellezza irrinunciabile!

A base di ingredienti naturali, questo gel doccia a base di cocco e sale marino idrata e rimineralizza la pelle.

Credits Ph: Linh Pham, Clem Onojeghuo & Hoach Le Dinh on Unsplash - Artwork: Elisa Costa