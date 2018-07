Giuda pratica alla scelta dell'epilatore migliore: elettrico, a luce pulsata o il classico rasoio? Trovate la soluzione migliore con i nostri consigli

Per chi non ama la classica ceretta e preferisce un epilatore da usare comodamente a casa c'è davvero l'imbarazzo della scelta. Non solo per il metodo di depilazione - elettrico o luce pulsata - ma anche perché la soluzione migliore è a portata di tutti i budget.

Vi diamo una mano noi con la selezione dei 10 migliori epilatori elettrici e a luce pulsata. Seguite i nostri consigli.

Epilatore elettrico: come sceglierlo

È la soluzione più classica: il nostro consiglio è di optare per un accessorio alimentato sia a batteria sia a corrente elettrica per evitare di trovarvi con l'epilatore scarico quando ci sono necessità last minute. Preferite le testine che riescono a rimuovere i peli più corti e quelli flessibili che meglio di altri possono adattarsi alle forme del corpo. In più, quelli di ultima generazione sono dotati di un kit di accessori che li rendono multitasking. Fate, infine, sempre attenzione a che sia adatto anche alle parti del corpo più delicate e che sia wet&dry, ovvero utilizzabile anche sotto la doccia.

Grazie alla nuova tecnologia SensoSmart, permette di capire quando si sta esercitando la pressione ottimale per rimuovere in maniera efficace ancora più peli in una sola passata. Può essere usato con più accessori: una spazzola per l’esfoliazione, che riduce i peli incarniti con un trattamento esfoliante, la testina radente per le zone più sensibili e l’accessorio per il massaggio profondo, che stimola la circolazione del sangue migliorando l’aspetto della pelle.

Combina la rimozione efficace dei peli con la tecnologia antidolore - caratterizzata da un sistema desensibilizzante con un flusso di aria fredda - per una pelle perfettamente liscia.

L'impugnatura ergonomica si adatta alla mano facilmente e consente un'eliminazione comoda dei peli superflui. Grazie a dischi e pinzette delicate, è possibile rimuovere quelli corti fino a 0,5 millimetri senza tirare la pelle.

È il primo device tutto in 1 per l’epilazione, la pulizia e il miglioramento della luminosità della pelle. La nuova testina microvibrante in metallo è studiata per massaggiare e favorire l’assorbimento dei trattamenti, mentre il dispositivo è in grado di rimuovere anche i peli più corti.

Ha una testina d’epilazione extra large per rimuovere più peli in una sola passata. Può essere usato sotto la doccia. Il suo plus? Un mix di accessori adatto a ogni parte del corpo.

Luce pulsata: l'alternativa long lasting

Questa tecnica di depilazione si basa sull'emissione di una luce intensa che raggiunge la radice del pelo attraverso la melanina, il pigmento che lo colora (ecco spiegato il motivo per cui è ideale su quelli più scuri). Questo stimolo va a danneggiare la radice del pelo inibendone la crescita dopo appena poche sessioni di trattamento.

In definitiva, questo tipo di depilazione non si limita a rimuovere il pelo nell'immediato ma va ad agire in profondità per eliminare la ricrescita in maniera definitiva.



La tecnologia HPL PLUS agisce secondo il principio della fototermolisi selettiva: l'impulso luminoso è assorbito dalla melanina presente nel pelo in modo selettivo raggiungendo così la radice del pelo stesso. L'energia della luce si trasforma in calore disattivando il bulbo pilifero ma lasciando inalterati l'epidermide e i tessuti circostanti. Il risultato? La caduta naturale del pelo e l'inibizione della crescita.

Grazie alla riduzione dei tempi di emissione dell’impulso luminoso, i tempi necessari per un trattamento si riducono a 20 minuti:

merito della Ultra Fast HPL Technology che agisce in modo efficace, rapidissimo e sicuro, nel pieno rispetto della pelle. Può essere usato sulla quella abbronzata e anche nelle zone più delicate.

La tecnologia IPL (luce pulsata intensa) e AFT (fluorescenza) assicurano la massima efficacia nella riduzione permanente dei peli, mentre la lampada ha una durata illimitata. In meno di 30 minuti potete trattare gambe, zone bikini e ascelle (ma il dispositivo è adatto anche ai trattamenti viso).

Il rasoio: la soluzione per i ritocchi last minute

Prevalentemente usato per le gambe, il rasoio è uno degli strumenti ancora più gettonati per la depilazione home made. Con un solo grande svantaggio: non permette di raggiungere i risultati duraturi degli altri accessori. Ecco perché lo consigliamo soprattutto per le emergenze last minute e per i piccoli ritocchi. Ecco quale scegliere.

Idrata fino a due ore dopo la rasatura grazie ai suoi doppi dosatori di siero, caratterizzati da una formula ultra concentrata con burro di Karité, che si attivano con l'acqua. Può essere usato anche nelle zone più delicate.

