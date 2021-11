Per un'epilazione sicura, veloce ed efficace, ecco Braun Silk-Expert Pro 5 Luce Pulsata

Braun Silk-Expert Pro 5 Luce Pulsata è un beauty tool di ultima generazione tutto da scoprire, pensato per un'epilazione sicura, veloce ed efficace.

Dedicato alle donne che non vogliono scendere a compromessi, Silk-Expert Pro 5 Luce Pulsata consente di trattare i peli superflui comodamente a casa propria, con risultati visibili già da 4 settimane di utilizzo.

Dotato di un design compatto ed ergonomico, questo epilatore a luce pulsata, si può utilizzare comodamente a casa, donando massima libertà di azione, perché può essere utilizzato sia sul corpo che sul viso.

Braun Silk-Expert Pro 5 Luce Pulsata: efficiente & sicuro

Come già accennato, Silk-Expert Pro 5 Luce Pulsata offre una riduzione visibile dei peli in sole 4 settimane.

Inoltre, questo apparecchio altamente tecnologico - raccomandato dalla Skin Health Alliance e approvato dalla FDA - utilizza l'esclusivo sensore della tonalità di pelle SensoAdapt™.

Questo sensore garantisce una sicurezza ottimale perché rileva la tonalità della pelle 80 volte al secondo, adattando continuamente e automaticamente l'intensità della luce pulsata.

I sensori a contatto con la pelle, assicurano poi che il dispositivo emetta luce pulsata solo quando è a pieno contatto con la pelle.

Efficace al volo

Come spiegato dalla casa produttrice, bastano meno di 5 minuti per trattare entrambe le gambe grazie all'emissione di 125 impulsi di luce al minuto.

In questo modo, grazie a Silk-Expert Pro 5 Luce Pulsata, si riescono ad ottenere ottimi risultati in tempi brevi.

Pratico e preciso

Un altro dettaglio da non sottovalutare? La precisione di Braun Silk-Expert Pro 5 Luce Pulsata.

Grazie a una testina di precisione aggiuntiva, è in grado di trattare con precisione tutte le zone del corpo (anche quelle di piccole dimensioni o difficili da raggiungere) come ad esempio il labbro superiore, le ascelle o la zona bikini.

Questo beauty tool consente inoltre di scegliere tra Modalità Gliding, a scorrimento veloce, e modalità di precisione. La prima utilizza un numero maggiore di impulsi di luce ed è indicata per il trattamento più rapido di ampie parti del corpo, mentre la seconda offre un trattamento mirato, ideale per le aree più piccole e sensibili.

Intensità regolabile

Braun Silk-Expert Pro 5 Luce Pulsata offre tre livelli di intensità: Normale, Delicata ed Extra Delicata. In questo modo si ha la possibilità di adattare l'intensità del trattamento alla propria sensibilità, con il semplice tocco di un pulsante.

La modalità Normale offre massima intensità e si adatta alle nuance della pelle durante il trattamento. La modalità Delicata si adatta alle diverse tonalità della pelle con la stessa rapidità della modalità Normale, ma con un livello di energia inferiore.

Mentre con la modalità Extra Delicata, il tool riduce al minimo il livello di energia. La scelta più indicata nella fase di mantenimento, per chi utilizza il dispositivo per la prima volta e per trattare le aree sensibili.

Come funziona Silk-Expert Pro 5 Luce Pulsata?

Mentre altri metodi di rimozione dei peli lavorano in superficie, l'IPL (Intense Pulsed Light) di Braun affronta il problema alla radice colpendo con la luce pulsata la melanina nel follicolo pilifero. Questo inibisce la crescita di nuovi peli, aiutando in questo modo a interrompere il ciclo di ricrescita.

Importante sottolineare anche che Silk-Expert Pro 5 Luce Pulsata può produrre fino a 400.000 impulsi di luce: un equivalente di 22 anni di trattamenti completi per il corpo, rendendolo così un ottimo investimento per il futuro.

Dove comprare Silk-Expert Pro 5 Luce Pulsata di Braun

Silk-Expert Pro 5 Luce Pulsata è disponibile all'acquisto nei migliori negozi di elettronica.

Per trovare il punto vendita più vicino a voi vi invitiamo a visitare il sito ufficiale.