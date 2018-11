Il detergente ha una funzione importante per combattere le impurità della pelle. Trovate il prodotto che fa per voi con la nostra selezione

Circa sette persone su dieci soffrono di pelle impura e con tendenza acneica. Il primo step per cancellare ogni forma di imperfezione è scegliere il detergente giusto oltre allo scrub e agli esfolianti che, eliminando le cellule morte e la sporcizia, combattono qualsiasi forma di inestetismo.

Se un cambiamento di stile di vita può essere spesso salutare, anche il giusto mix di prodotti può essere decisivo.

Abbiamo selezionato per voi alcuni dei migliori detergenti per pelli impure. Trovate quello che fa per voi.

Questa lozione cristallina si trasforma in sottile schiuma per una pulizia delicata. Senza sapone, rispetta l'equilibrio naturale della pelle che ritrova luminosità, morbidezza e comfort.

Questo gel esfoliante è a base di acido Mandelico, un alfa-idrossiacido derivato dalle mandorle amare. Agisce senza procurare bruciore né rossore e, per il suo potere decongestionante, si rivela ottimo anche per l’acne.





Ha una formula senza sapone, ideale per purificare l’epidermide dall’eccesso di sebo. Con speciali gocce di resina mediterranea opacizza e leviga l’incarnato, mentre l'Acqua distillata e l'Olio essenziale di Menta svolgono un'azione rinfrescante e purificante.

La texture di questo detergente diventa calda al contatto con il viso per pulire in profondità. Arricchito con estratto di Acero e altri elementi nutritivi, regala comfort alla pelle.





Una polvere che, miscelata con acqua, si trasforma in un morbido detergente. Elimina efficacemente le impurità e l'eccesso di

sebo, purificando i pori in profondità e contrastandone l'ostruzione senza aggredirne il film idrolipidico.

È uno scrub esfoliante delicato, ideale anche per un uso quotidiano. Contiene microperle che si trasformano in micro spugne una volta entrate in contatto con il viso.

Questo dispositivo per la pulizia del viso può essere usato da solo o con un detergente. Ha otto velocità regolabili per una pulizia personalizzata. Ottimo per le pelli impure, può essere usato su qualsiasi cute.

Questo leggero liquido detergente si trasforma in una soffice mousse per rimuovere delicatamente dalla pelle del viso le impurità dovute agli agenti atmosferici inquinanti e rinforzando la barriera d’idratazione cutanea.

Pulisce e idrata la pelle svolgendo un'azione antiage grazie all'acido Glicolico e alle cellule staminali estratte da cinque diversi tipi di rose quali la Rosa Damascena e la Rosa Canina, ricche di vitamine A e C, la Rosa Hip, dalle proprietà nutrienti, e l'Acqua di Rosa, lenitiva e rinvigorente.

Affina la grana della pelle e illumina il colorito mentre previene la formazione di imperfezioni, grazie al complesso Fluidactiv® che regola biologicamente la qualità del sebo. Infine, le micro-sfere, rinforzate da attivi cheratolitici quali l'acido Glicolico e Salicilico, agiscono meccanicamente sui punti neri.

È un detergente esfoliante in gel con microsfere. Nella formula c'è la vitamina E incapsulata, antiossidante, l'Acido salicilico che combatte il sebo in eccesso, un complesso che stimola la produzione di Collagene, l'olio di Melaleuca alternifolia (tea tree), e l'estratto di Spiraea ulmaria dai benefici antiossidanti e anti-irritanti.