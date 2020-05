Depilazione a casa: ecco i prodotti e i consigli per un risultato impeccabile

Avere una pelle perfettamente liscia senza ricorrere all'estetista non è una mission impossible. Basta seguire qualche semplice regola e scegliere i prodotti giusti per una perfetta depilazione fai-da-te. Potete optare per la classica cera da stendere con la spatola o le strisce depilatorie già pronte, infine scegliere il comodo e pratico rasoio o provare la luce pulsata. L'importante è preparare la pelle, con una esfoliazione periodica seguita da massima idratazione, e procurarvi anche i migliori prodotti post-depilazione per lenire e calmare la pelle. Un esempio? L'olio, che nutre in profondità e rimuove ogni residuo di cera mentre i gel a base di aloe vera hanno un'azione lenitiva senza pari.

Pronte a sfoggiare una pelle...a prova di carezza? Ecco i migliori prodotti per una depilazione a casa con i consigli per scegliere quelli più adatti a voi.

Depilazione fai-da-te super veloce con il rasoio

È sicuramente lo strumento più comodo per un intervento veloce e per la depilazione fai-da-te. In più, può essere passato sulla pelle in qualsiasi momento (per esempio, è perfetto da usare sotto la doccia). In commercio ci sono molte soluzioni, anche per le pelli più sensibili con strisce protettive idratanti sulla testina che garantiscono una rasatura efficace e delicata. Il consiglio è di usare sempre prodotti specifici per la depilazione femminile perché hanno lame più delicate rispetto ai rasoi pensati per la barba. Se non amate usarlo in doccia o durante un bagno, passatelo sulla pelle bagnata con acqua calda o dopo aver messo un olio o una crema.

Depilazione fai-da-te con creme e mousse

La crema depilatoria è un'ottima alternativa sia alla ceretta (più dolorosa) sia al rasoio (perché garantisce una ricrescita meno veloce). Tra i pro: è pratica, veloce e in pochi minuti permette di dire addio ai peli superflui, in qualsiasi parte del corpo. La crema o mousse depilatoria è però un metodo di rasatura chimico che si basa sull'azione di una sostanza, l'acido tioglicolico, in grado di rompere il legame chimico che tiene ben saldo il pelo all'interno del follicolo. Diversamente dalla ceretta, quindi, questo metodo non agisce sul follicolo o sul bulbo eradicando il pelo ma lo “taglia” in superficie. Facilità d'uso e risultato garantito sono i plus della crema depilatoria che, però, non è priva di controindicazioni. Per esempio, in caso di pelle molto sensibile potrebbe non essere la soluzione giusta. Non è escluso, infatti, che sulla cute delicata possa provocare reazioni cutanee come irritazione e bruciore. Meglio fare un test, prima di applicare il prodotto su tutta la zona interessata.

HOT OR COLD? La ceretta fai-da-te

Ed eccoci a uno dei metodi più gettonati di sempre: la ceretta. Nulla può sostituire la mano dell'estetista ma, grazie alle tante proposte in commercio, sarà facile diventare pratiche in poco tempo. La prima scelta è fra cera a caldo e cera a freddo. La cera a caldo è formata da un mix di cere e resine che, una volta scaldate in un fornetto o in un microonde e spalmate sulla pelle, catturano i peli, anche i più piccoli, estirpandoli alla radice. La cera può essere applicata con una spatola o con un roll-on e si strappa in genere con un movimento deciso con o senza l'aiuto delle strisce. In alternativa, preferita anche da chi ha problemi di fragilità capillari, c'è sempre la cera a freddo. Ispirata all'antica tradizione della depilazione orientale, è in genere formulata con zucchero di canna e miele e lascia la pelle morbida e liscia anche per settimane. Spesso conosciuta con il termine di ceretta araba, ha molti vantaggi: riduce la comparsa di irritazioni cutanee anche grazie all'azione dei suoi ingredienti e minimizza il rischio di peli incarniti, senza dare fastidio ai capillari più fragili. Ecco perché è indicata anche a chi ha la pelle più delicata. La ceretta araba va fatta sempre a freddo: si modella il composto con le mani e si crea una pallina che va applicata sulla zona da depilare. Dopo averla ben stesa, non resta che strappare con un colpo deciso, ovviamente nella direzione contraria alla crescita naturale dei peli.

Epilatori e luce pulsata

Anche l'epilatore è un metodo molto veloce che assicura un risultato long lasting. Il principio su cui si basa è lo stesso della pinzetta: i peli sono estirpati alla radice grazie a una testina rotante che scivola lentamente sulla pelle. Gli epilatori di ultima generazione riducono al minimo il dolore dello strappo e sono quindi indicati anche per le pelli più sensibili. Esiste, però, un metodo che può garantire risultati ancora più duraturi, indebolendo allo stesso tempo il pelo: è l'epilatore a luce pulsata. Dotato di una lampada, emette un impulso luminoso e raggiunge il follicolo pilifero danneggiando la matrice che consente al pelo di crescere. L'obiettivo è la melanina, il pigmento del bulbo, che assorbe l'impulso emesso dalla lampada e rallenta la crescita. La presenza di melanina non dipende dalla lunghezza del pelo. La luce pulsata può essere efficace anche dopo la rasatura, ma non su pelli troppo chiari perché, in assenza di melanina, la luce pulsata non ha alcun bersaglio da colpire. Idem se avete la pelle scura: il risultato non sarà soddisfacente perché la luce sarà assorbita dalla melanina cutanea. In tutti gli altri casi, vale la pena provare, con un po' di pazienza perché per vedere i risultati bisogna aspettare anche qualche mese durante i quali la frequenza del trattamento cambierà.



Pronte per una perfetta depilazione fai-da-te? Ecco i migliori prodotti fra cui scegliere

Credit ph: GettyImages, Pexels, Freepik