Non causa irritazioni ed è consigliata anche alle pelli più delicate: ecco perché scegliere la ceretta araba e quali prodotti usare

Conosciuta anche come “sokkar”, la ceretta araba è un metodo di depilazione molto antico: lo sapevate che anche Cleopatra era una sua fan? Metodo tutto naturale, si prepara usando acqua, zucchero, limone e miele.

Perché preferire la ceretta araba



Meno dolorosa rispetto alle tradizionali cerette, riduce la comparsa di irritazioni cutanee anche grazie all'azione dei suoi ingredienti e minimizza il rischio di peli incarniti, senza dare fastidio ai capillari più fragili: ecco perché è indicata anche a chi ha la pelle più delicata (e potete applicarla su ogni parte del corpo).

La ceretta araba fai da te

Un altro dei vantaggi della sokkar è che potete farla comodamente a casa. Nei prodotti già pronti all'uso trovate tutte le indicazioni.



Va usata a freddo: modellate il composto con le mani e create una pallina che poi andrete a stendere sulla parte del corpo che volete depilare.



Dopo averla ben stesa, non resta che strappare con un colpo deciso, ovviamente nella direzione contraria alla crescita naturale dei peli.



Applicate dopo, se lo desiderate, una crema lenitiva all'aloe o all'olio di oliva.

Volete provare questo metodo di depilazione? Ecco alcuni prodotti consigliati per una ceretta fai da te.

Prodotto 100% naturale, elimina tutti i tipi di peli e può essere rimossa facilmente con acqua calda.

Ideale per chi ha problemi di vene e capillari sensibili, è disponibile in più versioni da scegliere in base alla temperatura di utilizzo.

Priva di ingredienti chimici, contiene Zucchero di canna biologico ed è arricchita con estratto di Limone e di Ylang Ylang che leniscono la pelle mentre la Glicerina la ammorbidisce.

Dalle proprietà emollienti e idratanti, agisce in profondità rispettando il delicato equilibrio idrolipidico cutaneo.

Con ingredienti 100% naturali, va applicata in uno strato sottile sulla pelle.

Ideale per tutte le parti del corpo, strappa il pelo con il bulbo evitando la formazione dei foruncoli dovuti ai peli incarniti. Nel tempo, diventano più fini e la ricrescita rallenta.

A differenza delle altre, questa cera va riscaldata (in microonde o a bagno maria). Completamente naturale, lascia pochi residui che possono essere eliminati con l'acqua tiepida.

Per chi, invece, non vuole rinunciare alle pratiche strisce. Formulate con Zucchero di Canna e Cera d’Api, ingredienti noti per le proprietà dermoprotettive, rendono la pelle morbida e setosa a lungo.

Formulata con Zucchero di Canna e Miele, si scalda nel microonde (in pochi secondi) o a bagnomaria prima di essere applicata.

Questa pasta zuccherata preparata con ingredienti naturali (zucchero, acqua e limone) elimina anche i peli più corti ed è ottima per chi ha la pelle molto sensibile.



Artwork by Elisa Costa

Credit ph: MondadoriPhoto