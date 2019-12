È importante l'SPF nella crema viso invernale? Assolutamente sì! Assieme ad altri ingredienti che lo proteggono da smog, inquinamento e luce blu.

Anche in inverno il viso ha bisogno di protezione; non è solo questione di sole, che comunque c’è anche se meno forte, ma anche di smog e inquinamento che in genere che rovinano la pelle. E uno degli errori, infatti, che commettiamo più spesso è proprio quello di cambiare crema invernale scegliendone una senza fattore di protezione.

Schermi protettivi invernali



I raggi UVA infatti non sono stagionali, a differenza degli UVB (quelli che causano bruciature e ustioni) che si attenuano durante il periodo invernale; gli UVA causano macchie e rughe e la loro azione si intensifica con l’età e, soprattutto, si accumula con gli altri effetti negativi.

Il fattore di protezione è quindi fondamentale e dev’essere 20-30 se si vive in città, direttamente 50 se in montagna, e dev’essere applicato su tutti i tipi di pelle, particolarmente su quelle sensibili e soggette a couperose e herpes. L’azione della crema, infatti, evita la comparsa di discromie, macchie solari e soprattutto rughe che coinvolgono viso e mani, le due zone solitamente più esposte durante la stagione.

Tutti gli altri ingredienti



Non è solo questione di SPF però. Le creme invernali, infatti, devono essere multitasking e contenere anche altri ingredienti che proteggono ad ampio spettro da altri fattori che potenziano gli effetti dei raggi UV. Fondamentale quindi la presenza di agenti idratanti come l’acido ialuronico così da mantenere la pelle sempre morbida e compatta, gli antiossidanti come la vitamina C che rallentano il processo d’invecchiamento, accelerato proprio a causa dei raggi UVA, oltre a un mix di ingredienti che proteggono dalle polveri sottili, e inquinamento in genere, e dalla luce blu di tutti gli schermi.

Ma l’SPF del fondotinta è sufficiente? No. È ottimo applicato sopra alla crema con SPF ma da solo non basta: prima di tutto perché la quantità di fondotinta sul viso non è sufficiente per proteggerlo effettivamente tutto, in secondo luogo perché solitamente il fattore di protezione è sempre tra gli ultimi ingredienti scritti nell’INCI, ovvero è presente in minore quantità. Per questo è bene “rinforzare” con la crema viso.