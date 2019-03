L'acido ialuronico è spesso l'ingrediente "star" di molte formulazioni. Ecco come funziona e le sue proprietà

Lo si sente nominare sempre più spesso: l'acido ialuronico è una delle sostanze funzionali più gettonata negli ultimi anni. Se è tra gli "ingredienti" star di molti prodotti anti-age e idratanti, in realtà l'acido ialuronico è una componente fondamentale dei nostri tessuti connettivi. Il suo scopo è quello di dare tono alla pelle, trattenere l'idratazione e contrastare l'azione dei radicali liberi.

Con l'età, purtroppo, la sua concentrazione nel derma diminuisce. La conseguenze? Pelle meno compatta più rughe&rughette.

Cosa fare per correre ai ripari? La soluzione più veloce è il filler: l'acido ialuronico viene iniettato sottocute regalando un immediato effetto replumping: non modifica i tratti e si può ripetere nel tempo (dopo qualche mese gli effetti scompaiono). In più, non ci sono controindicazioni.

Ma prima di ricorrere alla chirurgia estetica, soprattutto quando la pelle non ha particolari problematiche, la soluzione è optare per una beauty routine mirata in cui sieri, creme e maschere a base di acido ialuronico siano sempre presenti; prodotti, insomma, il cui obiettivo è catturare l'acqua e mantenere alto il livello di idratazione del derma.

Vi diamo una mano noi a scegliere i prodotti giusti: ecco la nostra selezione dei must-try!

Contiene microsfere che liberano a poco a poco un complesso molto efficace di collagene idratante e acido ialuronico.

In combinazione con una formula a base di microalghe, olio di lino e ribosio, questo siero, ricco di acido ialuronico, leviga visibilmente la pelle ridando volume e tono.



Ideale per la pelle secca, contiene anche niacinamide, ceramidi e un filtro solare ideale per il primo sole e per la città.

Cobea Age Repair Hyaluronic Booster Gel di puro acido ialuronico idratante anti-età, dona un viso subito più compatto. Da usare prima della crema come siero oppure in combinazione con il vostro trattamento anti-age.

Anche le labbra hanno bisogno di un booster di idratazione: con questo lipstick, ricco di acido ialuronico e vitamina E, potete abbinare trattamento e colore.

Questo siero correttivo multi-funzionale è in grado di aumentare i livelli di acido ialuronico nella pelle fino al 30%. Contiene anche Proxylane™ ed estratti botanici di radice di liquirizia e riso viola.

A base di una innovativa associazione di due ingredienti, l’Acido Ialuronico e le Cellule Staminali vegetali, contribuisce alla rigenerazione cellulare e al rinnovamento della pelle stimolando i processi di riparazione delle rughe.

Rigenera, rilassa e protegge la pelle durante la notte grazie all'azione dell'estratto biologicamente ricreato di Euglenia Gracilis che stimola il metabolismo della pelle, dell'acido ialuronico a corta e lunga catena e della vitamina E.

Questa maschera aumenta istantaneamente il livello di idratazione della pelle con l'olio di nocciolo di albicocca che leviga e ammorbidisce la pelle secca e con una tecnologia a base di acqua del ghiacciaio svizzero e acido ialuronico.

Questo contorno occhi e labbra contiene resveratrolo puro al 99% e 100% naturale, estratto dal “Poligono del Giappone”, acido ialuronico ad alto e medio peso molecolare e idrossiprolina vettorizzata, un amminoacido che ha un’azione protettiva sulla sintesi delle fibre di collagene e delle fibre elastiche.

Credit ph: Unsplash.com

Artwork Elisa Costa