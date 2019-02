I prodotti di bellezza per lui e per lei: ecco le migliori creme e sieri da condividere

Da qualche anno ormai il mondo della bellezza non è più appannaggio delle donne; gli uomini adorano curare barba e capelli e guardano con sempre più interesse ai prodotti skincare.

Dal contorno occhi alle creme con acido ialuronico fino ai soin liftanti per non dimenticare sieri e booster, il beauty case maschile e femminile si somiglia sempre di più. E condividere i prodotti di bellezza diventa un abitudine. Che a noi piace: ecco perché vogliamo consigliarvi le creme per lei e per lui da convidere.

Trattamento intensivo e d’urto contro i segni del tempo, ha una texture di facile assorbimento che, combinata con l’Acido Ialuronico, rilascia sulla superficie del viso un film flessibile a effetto tensore.

In un unico gesto, idrata in profondità, salvaguarda la pelle del viso dall’azione dannosa dell’inquinamento e protegge dai raggi ultra-violetti grazie filtro di protezione SPF15. Con Zeolite, estratto di Crescione e un polisaccaride filmogeno, previene inoltre la formazione di radicali liberi.

Grazie alla sua formulazione esclusiva a tre pesi molecolari e alla sua texture ricca, aiuta a riattivare la rigenerazione cellulare e accelera la produzione di collagene, per una pelle elastica, rassodata e luminosa.

Complesso nutriente e rigenerante, con burro di Karité e Ceramidi, rinforza la barriera idrolipidica della pelle e mantiene alto il livello di idratazione.

Arricchito da estratto di Fico d’india che idrata e stimola la produzione di Collagene, Mirra ed estratto di Zafferano e Vitis Vinifera, è un vero trattamento che rimpolpa la pelle rendendola più tonica e vitale.



Questo patch combatte la stanchezza ma anche le occhiaie, le borse e le rughe: per uno sguardo riposato in 15 minuti.

Contiene Olio Extra Vergine di Oliva fruttato Fratelli Carli, estratto da foglie di Olivo, estratti biologici di Amamelide, Viola e Passiflora, Vitamina E e F e olio di Mandorle dolci.





Questa crema rassodante quotidiana lenisce, idrata e dona elasticità alla pelle: un vero trattamento d'urto per migliorarne il tono.

Dalla texture morbida e setosa, è caratterizzata da una formulazione che rivitalizza a fondo l’epidermide contrastando l’invecchiamento cutaneo.

Ad azione detossinante e antiossidante, permette la rimozione delle tossine che occludono le cellule (smog, polveri sottili, make up, fumo) responsabili dell’invecchiamento precoce.





Artwork by Elisa Costa