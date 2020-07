Gli SPF viso per pelli grasse e a tendenza acneica sono un alleato irrinunciabile per prendersi cura della propria pelle, proteggendola allo stesso tempo dal sole. Scopriamo insieme i migliori

Ormai dovremo saperlo: la protezione solare viso è uno step fondamentale della nostra skincare quotidiana, d'estate o inverno, con la pioggia o con il sole. Le creme solari sono infatti un alleato irrinunciabile per proteggere la pelle dal fotoinvecchiamento e per evitare la comparsa di discromie e macchie solari. Ma non tutte sono uguali: come scegliere la crema solare per pelle acneica?

Crema solare per pelle acneica: ecco quali scegliere

Se avete la pelle a tendenza acneica saprete che trovare una protezione solare che non irrita la pelle non è un'impresa facilissima. In generale, è preferibile optare per formule leggere, oil-free, e ricche di ingredienti minerali. Una protezione viso troppo pastosa potrebbe infatti ostruire i pori e provocare la comparsa di brufoli ed irritazioni. Preferite protezioni con filtro solare UVA e UVB per scongiurare la minaccia di iperpigmentazione e macchie solari.

Dai gel leggeri agli spray, ecco i migliori SPF viso adatti a pelli grasse e a tendenza acneica da indossare ogni giorno!

La formula non unta di questo Stick solare viso Spf 30 è a base di ingredienti naturali minerali ed estratti botanici preziosi come quelli di Jojoba, Karité e girasole. A base di zinco, crea uno scudo riflettente contro i raggi UV efficace e duraturo.

Questa protezione solare ultra leggera difende la pelle dalle aggressioni dei raggi UVA e UVB. La sua formula è ricca di vitamina E ed è appositamente pensata per tutti i tipi di pelle, da quella normale a quella grassa. Grazie alla sua texture rinfrescante e ultra leggera è l'ideale anche per pelli sensibili.

Protezione solare ad ampio spettro che opacizza le zone lucide tipiche della pelle grassa o con tendenza acneica. La formula leggera contiene una miscela avanzata di Zinco Gluconato, Caffeina, Niacinamide (Vitamina PP), Biotina ed Estratto di Lievito.

Un Spf viso dalla texture super fluida e leggera, dal tocco asciutto e dall’assorbimento immediato, adatta anche alle pelli più grasse. Arricchita con DNA Safe complex contrasta il processo di fotoinvecchiamento e previene la formazione delle rughe.

Questa protezione solare dalla texture leggerissima nebulizzata sulla pelle la protegge istantaneamente dalle aggressioni esterne con un effetto idratante e rivitalizzante. Con Marine Bamboo che aiuta a contrastare gli effetti nocivi della luce blu e dei raggi IR, e SPF 30 contro raggi UVA e UVB.

Una protezione solare altamente efficace che crea uno scudo invisibile per offrire la massima protezione anti-invecchiamento. L'SPF contiene filtri solari stabilizzati che bloccano i raggi UVA e UVB. Questo fluido leggero, senza olio e opacizzante è intriso di sostanze botaniche calmanti.

Questa crema giorno con Spf 30 illumina il viso, mentre gli oli vegetali in sinergia con gli infusi di erbe riparano e proteggono le cellule della pelle. Contiene principi anti-infiammatori e antibatterici che purificano la pelle e ne accelerano il processo di guarigione naturale.

Questa protezione solare con filtro fisico 50+ PA++++ è indicato anche per le pelli a tendenza acneica, grazie alla formula water-resistant leggerissima e non grassa, che si assorbe facilmente. Mantiene la pelle idratata e fresca, calmandola da eventuali arrossamenti.

Una protezione solare formulata con ossido di zinco che protegge delicatamente senza ostruire i pori e irritare la pelle. La formula contiene estratto di riso che lenisce, opacizza e assorbe l'eccesso di sebo.

Questo Spf per il viso con protezione media è pensato per soddisfare tutti i tipi di pelle. Colmo di ingredienti idratanti, nutrienti e protettivi, regala inoltre, una preziosa azione antitempo, grazie alla Vitamina E.

Questa protezione UVA/UVB anti-inquinamento, uniformante e illuminante scherma la pelle dallo stress e dalle aggressioni ambientali, che accelerano l’invecchiamento. La texture leggera e non untuosa la rende particolarmente adatta per le pelli grasse e a tendenza acneica.

Credits Ph: Unsplash