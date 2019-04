L'acne è uno stato infiammatorio della pelle che crea molto disagio, sia tra gli adolescenti che tra gli adulti. Scopriamo come migliorare la situazione di una pelle acneica con la beauty routine più indicata

Chi soffre o ha sofferto di acne lo sa bene, si tratta di una delle problematiche della pelle.

L'acne è una vera e propria malattia, una condizione infiammatoria della pelle che colpisce i follicoli pilo-sebacei e che si manifesta attraverso la comparsa di comedoni, papule, pustole e cisti.

Le cause dell'acne sono molteplici. Frequente durante pubertà e adolescenza, può comparire non di rado anche in età adulta. Molto spesso la causa è ormonale, come per qualsiasi malattia è necessario rivolgersi a un medico che potrà prescrivervi la cura più adatta.

Una buona skincare routine può esservi d'aiuto nel migliorare l'aspetto di una pelle acneica. Non dimenticate sempre e comunque di rivolgervi a un buon dermatologo, noi possiamo aiutarvi con alcuni consigli sensati a supporto.



Ecco qualche consiglio generale da tenere sempre a mente.



1. Ricordatevi che il sole aumenta lo stato infiammatorio della cute, peggiorando moltissimo la condizione dell'acne.

2. Cercate di rinforzare il più possibile la barriera cutanea, con antiossidanti e probiotici.

3. L'esfoliazione, delicata ma costante, favorisce il rinnovamento cellulare, contrastando la comparsa di impurità.

4. Diminuire gli stati infiammatori e impedire la proliferazione batterica devono essere i vostri mantra.

5. L'idrazione è fondamentale, soprattutto in estate. Con l'utilizzo di prodotti astringenti e acidi esfolianti, dovete ristabilire il giusto livello di idratazione nella vostra pelle, altrimenti l'acne potrebbe addirittura peggiorare.

Qui di seguito vi consigliamo alcuni prodotti che possono aiutarvi a migliorare la pelle acneica e a contrastare la comparsa dei cosiddetti brufoli.

Il detergente purificante

Inutile a dirsi, detergere la pelle mattino e sera è uno step imprescindibile, per impedire la proliferazione dei batteri e mantenere i follicoli liberi e puliti. Scegliete un detergente delicato che non alteri le difese della barriera cutanea, altrimenti potrebbe peggiorare lo stato dell'infiammazione.



Il prodotto consigliato: Aesop In Two Minds Facial Cleanser



L'esfoliante enzimatico

L'esfoliazione, a patto che sia delicata, può essere effettuata anche quotidianamente, ma è raccomandabile almeno 3 volte a settimana. Enzimi e altri agenti esfolianti chimici rimuovono lo strato corneo superficiale della pelle e liberano i follicoli dalle ostruzioni.



Il prodotto consigliato: Dermalogica Daily Microfoliant



Il tonico al tea tree oil

Mai saltare la fase del tonico, utile per ristabilire il giusto pH cutaneo. Scegliete un prodotto ad azione antibatterica ma delicato, senza alcool, per non irritare ulteriormente la pelle.



Il prodotto consiglato: Aromatica Tea Tree Balancing Toner



L'acido salicilico

I BHA (beta-idrossiacidi) come l'acido salicilico sono davvero molto efficaci per contrastare la comparsa di comedoni, altrimenti detti punti neri, operando una delicata esfoliazione che libera per l'appunto i follicoli ostruiti.



Il prodotto consigliato: COSrx BHA Blackhead Power Liquid



Il trattamento astringente



In alcuni casi abbiamo l'esigenza di far scomparire papule e pustole nel più breve tempo possibile. Provate una lozione astringente da lasciare agire durante la notte e al mattino il brufolo sarà "seccato". Questi prodotti seccano molto la pelle, non abusatene e utilizzateli solo come estrema ratio in modo molto circoscritto.



Il prodotto consigliato: Mario Badescu Drying Lotion



L'estratto di broccoli anti-infiammatorio

Sapevate che i broccoli sono un validissimo aiuto per combattere gli stati infiammatori non solo dell'organismo ma anche della cute. Oltre a integrarli nella vostra dieta, utilizzateli anche nella vostra skincare routine per disinfiammare l'acne.



Il prodotto consigliato: L:A Bruket Broccoli Seed Serum



La vitamina C

La vitamina C è la nostra maggiore alleata nel migliorare la pelle acneica. Grazie alla sua azione antiossidante, rinforza la barriera cutanea e ci aiuta a diminuire l'infiammazione. Inoltre, contribuisce a schiarire le macchie da brufolo.

Il prodotto consigliato: Kiehl's Powerful-Strength Line-Reducing Concentrate



I retinoidi

I prodotti cosmetici a base di retinolo o derivati retinoidi spesso sono l'unico rimedio efficace nei casi di acne importante. Operano un ricambio cellulare profondo, riducendo la minimo la comparsa di imperfezioni. Purtroppo, ci sono varie controindicazioni, dal rischio di irritazione alla fotosensibilizzazione. Fate attenzione ai prodotti che scegliete e orientatevi su percentuali molto basse per ridurre al minimo ogni effetto collaterale.



Il prodotto consigliato: The Ordinary Granactive Retinoid 2% in Squalane



La niacinamide

La vitamina B3 o niacinamide rinforza le difese della pelle, attenua le macchie e contribuisce a diminuire l'infiammazione.

Il prodotto consigliato: The Ordinary Niacinamide 10% + Zinc 1%



La maschera peeling



Il peeling chimico a base di acidi esfolianti andrebbe effettuato soltanto la sera, per evitare i danni da fotosensibilizzazione, e ricordatevi di utilizzare sempre un'alta protezione solare per il viso.

Il prodotto consigliato: Bakel Pure Peel Mask



L'idratante intenso ma leggero

Come abbiamo detto, non trascurate mai il fattore idratazione. Scegliete un prodotto oil free ma ricco di acido ialuronico, per ristabilire il giusto livello d'acqua, senza il rischio di ungere la pelle.



Il prodotto consigliato: NIOD Multi-Molecular Hyaluronic Complex



Il trattamento specifico

I cosmetici francesi da farmacia hanno una grande tradizione nel trattamento delle specifiche problematiche della pelle, formulando prodotti efficaci che riducono al minimo il rischio di reazioni avverse, prendendosi cura della pelle a tendenza acneica a 360°.



Il prodotto consigliato: Avène Triacnéal Expert



Credits Ph.: Unsplash - Artwork by Elisa Costa