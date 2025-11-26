C’è un punto, sulle colline che abbracciano il Lago di Garda, dove il tempo smette di correre. Cape of Senses non è solo un hotel: è un invito a ritrovarsi.





Una posizione che invita alla contemplazione

Arroccato sulle colline sopra Torri del Benaco, Cape of Senses gode di una vista spettacolare sul Lago di Garda. Circondato da ulivi e silenzi naturali, l’hotel è pensato per chi cerca una pausa rigenerante, lontano dal ritmo frenetico della quotidianità.

Suite pensate per il benessere

Le camere e suite sono ampie, luminose e dotate di terrazze private. Ogni spazio è progettato con materiali naturali e linee essenziali, per favorire un senso di calma e connessione con l’ambiente. Il comfort è discreto, ma curato in ogni dettaglio.

Un centro benessere immersivo

La spa dell’hotel è un vero santuario del relax. Piscine panoramiche, saune, trattamenti personalizzati e aree dedicate alla meditazione offrono un’esperienza olistica. L’approccio è sensoriale: qui si stimolano corpo e mente attraverso rituali ispirati alla natura.

Esperienze su misura

Percorsi sensoriali, escursioni e momenti di quiete: ogni ospite può costruire il proprio soggiorno secondo i propri ritmi. Il concetto chiave è il tempo di qualità, vissuto con consapevolezza e libertà.

Cucina autentica e stagionale

Due ristoranti offrono esperienze gastronomiche diverse ma complementari. Piatti creativi e raffinati oppure che celebrano la tradizione locale con semplicità. I prodotti sono freschi, stagionali e spesso a chilometro zero, per un gusto che rispetta il territorio.

Un luogo dedicato alla ricerca del proprio tempo interiore, per camminare, per meditare o per non fare nulla e lasciare spazio a ciò che conta.

Cape of Senses è il luogo dove i sensi trovano casa e dove la bellezza diventa esperienza.

Credits ph.: Allumeuse Communication for Caps fo Senses / Daniela Losini