Cape of Senses: un rifugio sensoriale sul Lago di Garda
Una posizione che invita alla contemplazione
Arroccato sulle colline sopra Torri del Benaco, Cape of Senses gode di una vista spettacolare sul Lago di Garda. Circondato da ulivi e silenzi naturali, l’hotel è pensato per chi cerca una pausa rigenerante, lontano dal ritmo frenetico della quotidianità.
Suite pensate per il benessere
Le camere e suite sono ampie, luminose e dotate di terrazze private. Ogni spazio è progettato con materiali naturali e linee essenziali, per favorire un senso di calma e connessione con l’ambiente. Il comfort è discreto, ma curato in ogni dettaglio.
Un centro benessere immersivo
La spa dell’hotel è un vero santuario del relax. Piscine panoramiche, saune, trattamenti personalizzati e aree dedicate alla meditazione offrono un’esperienza olistica. L’approccio è sensoriale: qui si stimolano corpo e mente attraverso rituali ispirati alla natura.
Esperienze su misura
Percorsi sensoriali, escursioni e momenti di quiete: ogni ospite può costruire il proprio soggiorno secondo i propri ritmi. Il concetto chiave è il tempo di qualità, vissuto con consapevolezza e libertà.
Cucina autentica e stagionale
Due ristoranti offrono esperienze gastronomiche diverse ma complementari. Piatti creativi e raffinati oppure che celebrano la tradizione locale con semplicità. I prodotti sono freschi, stagionali e spesso a chilometro zero, per un gusto che rispetta il territorio.
Un luogo dedicato alla ricerca del proprio tempo interiore, per camminare, per meditare o per non fare nulla e lasciare spazio a ciò che conta.
Cape of Senses è il luogo dove i sensi trovano casa e dove la bellezza diventa esperienza.
Credits ph.: Allumeuse Communication for Caps fo Senses / Daniela Losini
© Riproduzione riservata