La beauty routine del viso cambia con nei mesi autunnali, soprattutto quando comincia a scendere la colonnina di mercurio. Con i consigli degli esperti ecco cosa fare e su quali prodotti puntare

Ricalibrare la propria beauty routine autunnale è fondamentale. Nei mesi estivi, infatti, la pelle ha subito un forte stress ora amplificato dalle temperature più basse. Ecco cosa fare, step by step, per dare alla pelle quel boost di energia che merita!

Perché il cambio di stagione mette a dura la prova la nostra pelle

«L’abbassamento spesso repentino delle temperature in autunno tende a causare una diminuzione dell’idratazione negli strati superficiali della pelle che, se non compensata, può portare a una produzione eccessiva di sebo - dice Susanne Kaufmann, fondatrice del brand di skincare clean Susanne Kaufmann ™ -. Nonostante si tratti di un meccanismo di protezione della pelle, l’eccesso di sebo può occludere i pori e causare la comparsa di acne». In più «il freddo tende a causare una contrazione dei vasi sanguigni: la pelle riceve quindi una minore quantità di ossigeno e di sostanze nutrienti, che deve essere compensato mediante un regime skincare adeguato». Da dove si parte? Ovviamente dal primo step: la detersione.

Cosa cambia nella beauty routine autunnale: la detersione

Una corretta pulizia è il punto di partenza per la vostra beauty routine autunnale. «Preferite formulazioni delicate ma in grado di detergere in profondità, che aiutino a preservare l’idratazione della pelle e la sua naturale barriera - continua Kaufmann -. Un detergente delicato, un tonico lenitivo e uno spray idratante sono un buon punto di partenza. Suggerisco inoltre di non tralasciare l’esfoliazione, step fondamentale in ogni momento dell’anno. Per evitare rossori o irritazioni, meglio optare per un peeling enzimatico formulato per pelli sensibili piuttosto che uno scrub meccanico».

Creme viso e trattamenti per la beauty routine autunnale

Secondo step: idratazione massima. Questo perché «l'autunno è il momento ideale per alcuni rimedi contro la pelle secca - afferma il Global Marketing Team di Dr.Jart+ -. Mai, quindi, senza una crema idratante da applicare dopo la pulizia». Basta? Ni, perché bisogna sostenere la pelle durante il cambio di stagione aggiungendo qualche step nella beauty routine. Sieri e booster possono essere dei validi aiuti, insieme a creme nutrienti, magari da applicare la sera prima di andare a letto. Tra gli ingredienti da prediligere «prodotti per la cura della pelle che rispettano il microbioma della pelle, quindi tutte quelle formule che aiutano a preservare l'equilibrio dei batteri buoni sulla pelle, rafforzano le difese naturali della pelle contro la sensibilità, forniscono un sollievo immediato e, nel tempo, aiutano a ridurre gli arrossamenti».

Pelle sensibile e soggetta a rossori: cosa fare

«Se avete la pelle tendente al rossore - concludono gli esperti di Dr.Jart+ - cercate di evitare il calore, il cibo piccante, l'alcol e tutti quei prodotti che esfoliano eccessivamente. Ovviamente, come anticipato, sono consigliati tutti i prodotti skincare che leniscono il rossore, come per esempio quelli formulati con Centella Asiatica, principio attivo che aiutare a riparare la pelle da infiammazioni, arrossamenti o macchie».

L'inquinamento, un nemico per la pelle

Da non sottovalutare, infine, il ruolo dell’inquinamento, «che a partire dall’autunno interessa le città in maniera crescente - conclude Susanne Kaufmann-. Smog, particolato e altre microparticelle hanno effetti negativi sulla cute e causano un’accelerazione del processo di invecchiamento perché penetrano negli strati più profondi, reagiscono con le molecole di collagene e determinano la formazione di radicali liberi». Soltanto una skincare routine autunnale rigorosa potrà rallentare questo processo. Quali prodotti scegliere? L'esperta non ha dubbi: «Tra gli attivi più efficaci contro l’inquinamento e lo stress ossidativo da esso causato, ci sono la vitamina C che ha un'azione antiossidante, antiradicalica e detossinante, l'ectoina - un ingrediente che supporta in maniera significativa i meccanismi di protezione della pelle - e infine il coenzima Q10, elemento fondamentale per il metabolismo cellulare».

Beauty routine autunnale: i prodotti consigliati

Siete pronte a cambiare la routine di bellezza di stagione con tutti i nostri consigli? Sfogliate la gallery e scegliete il mix giusto di prodotti per voi!

Credit ph: Pexels.com