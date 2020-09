Siero, crema, contorno occhi: quali step e prodotti dovremmo inserire nei passaggi della nostra skincare routine e in quale ordine?

La skincare routine racchiude una serie di gesti, prodotti, step o passaggi che la rendono la miglior strategia che si possa attuare per la bellezza della pelle del viso.

Ma quali sono i passaggi della skincare e quale prodotto va applicato prima e quale dopo?

Da variare in base al proprio tipo di pelle, come ad esempio la skincare routine per pelle secca o per pelle grassa, la cura della pelle, seppur personalizzata, prevede di norma una serie di passaggi adatti a tutti, seguendo una successione che potenzia l'efficacia dei singoli prodotti.

Scoprite quali sono i passaggi della skincare routine ideale e i prodotti da provare.

Detergente

Da differenziare in base alla mattina o alla sera.

Di mattina è preferibile usare un detergente in mousse o in crema, che pulisca la pelle lasciandola idratata.

Di sera optate per la doppia detersione: eliminate trucco e impurità con un olio o un balsamo struccante e fate seguire il detergente abituale.

Il prodotto consigliato: Biofficina Toscana Mousse alla malva

Con mucillagini di malva bio dalle proprietà emollienti e rinfrescanti e tensioattivi di origine vegetale, è un detergente delicato e lenitivo.

Tonico

Si tratta di uno step amato/odiato che divide tra chi lo utilizza ogni giorno e chi una volta ogni tanto.

Si tratta in realtà di uno step fondamentale, perché la sua azione idratante e tonificante è ideale per ripristinare la barriera idrolipidica della pelle, che può essere aggredita durante la detersione dall'acqua corrente troppo calcarea.

Il prodotto consigliato: Fresh Rose Deep Hydration Facial Toner

La sua formula rinfrescante e tonificante contiene veri petali di rosa in sospensione, ed è adatta a tutti i tipi di pelle.

Essence

Questo passaggio è particolarmente versatile.

Imprescindibile in caso di pelle secca, è un gesto da scegliere anche per la pelle grassa soprattutto durante l'estate, eventualmente come unico step di idratazione evitando altri prodotti che potrebbero risultare troppo pesanti.

Si tratta di un prodotto dalla texture acquosa che dona uno splash d'idratazione.

Il prodotto consigliato: Dr. Jart Vital Hydra Solution Biome Essence

Combinato con l'Activateur Blue Shot da miscelare al momento dell'apertura, l'essenza equilibra il microbioma della pelle, intensificando l'idratazione e rafforzando la barriera cutanea.

Siero

Può essere usato dopo la essence, o al suo posto, sempre prima della crema idratante.

Applicare il siero è fondamentale per ogni tipo di pelle, perché si tratta di un prodotto smart dall'efficacia potenziata, da scegliere con attenzione in base alle esigenze della pelle: idratante, anti-age, illuminante, purificante, anti-macchie: ne esistono per ogni bisogno.

Il prodotto consigliato: Kylie Skin Vitamin C Serum

Il siero a base di vitamina C è adatto a ogni tipo di pelle e a ogni età, perché dona luminosità, e contrasta l'azione dannosa dello stress ossidativo, prevenendo i segni d'invecchiamento.

Contorno occhi

Applicatelo sempre prima della crema idratante. Così facendo la sua texture, solitamente più leggera rispetto a quella della crema, verrà totalmente assorbita, e si eviterà che quest'ultima possa migrare dal viso all'area perioculare più delicata, dove bisognerebbe applicare solo prodotti specifici.

Il prodotto consigliato: OleHenriksen Banana Bright Eye Crème

Dona luce immediata al contorno occhi, mentre agisce per ridurre la visibilità di occhiaie, gonfiori e segni d'espressione.

Crema idratante

Da scegliere in una texture più o meno leggera in base al tipo di pelle, la sua funzione sarà di idratare durante la giornata, e di nutrire nella sua versione notte.

Il prodotto consigliato: Eisenberg Paris Crème Fluide Hydratante

La sua texture fluida è ultra leggera sulla pelle, mentre la idrata e combatte i radicali liberi. Con acido ialuronico e formula Trio-Moléculaire con enzimi, citochine e biostimoline.

Olio viso

Di sera potete far seguire alla crema idratante anche un olio viso, facendo attenzione ad applicarlo sempre dopo. Avendo una texture più densa e pesante andrà a sigillare l'effetto idratante della crema. Se al contrario venisse applicato prima di essa, le impedirebbe di fare effetto, creando una sorta di barriera. Ne esistono di moltissimi tipi, anche oli secchi che si assorbono bene e sono adatti persino per le pelli grasse.

Il prodotto consigliato: Sisley Paris Huile Précieuse à la Rose Noire

L'olio secco dal tocco satinato concentra nella sua formula un mix di potenti principi attivi di origine vegetale, tra cui l'estratto di rosa nera, e gli oli essenziali di rosa bulgara e magnolia, per rivitalizzare la pelle e levigare i piccoli segni.

Protezione solare

Da indossare come ultimo step della skincare di giorno, la protezione solare va applicata sempre, tutti i giorni, in ogni stagione. Del resto, è il cosmetico anti-età più efficace.

Il prodotto consigliato: Darling Glowy Face Cream SPF50+

Con fattore di protezione ad ampio spettro UVA e UVB, proprietà anti-pollution e anti-age, protegge e idrata, lasciando la pelle luminosa, con una texture leggera e invisibile.

