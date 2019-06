Creme e gel, programmi e tools perfetti per rinforzare l'azione dei prodotti anticellulite (e avere gambe più snelle e leggere)

Con l'estate alle porte non si può più tergiversare: è il momento di tirare fuori l’anticellulite e iniziare ad applicarlo tutti i giorni.

Che cosa cercare nell’anticellulite ideale? Che elimini l’eccesso di grasso, che stimoli la microcircolazione locale e che nutra la pelle, così da averla elastica e compatta.

Abbiamo selezionato tutto l'occorrente per la lotta agli inestetismi tra prodotti e booster, alcuni tools, un programma di 30 giorni e un trattamento specifico.

I prodotti

Capsule Anti Cellulite, Becos

In monodose, queste capsule si applicano sulle cosce e svolgono un’azione booster contro la buccia d’arancia favorendo il microcircolo dell’area così da ridonare una pelle uniforme e maggiore tono.

Crème de Café, Cinq Mōndes

A rapido assorbimento, questa crema-gel è a base di caffeina e aiuta a ridurre la cellulite adiposa, a eliminare i grassi e a drenare le tossine. Si applica con movimenti circolari ed è particolarmente attiva se stesa dopo l’attività sportiva perché stimola la circolazione.

Snellente 7 Notti Ultra Intensivo Gel Fresco, Somatoline

Ultra inteso, questo gel combatte le adiposità e drena i liquidi, oltre a rinfrescare le gambe. Agisce di notte, e dopo 7 giorni si vedono già i primi risultati.

Huile Minceur Cellulite Infiltrée, Nuxe Body

L’azione che svolge questo olio è affinante e aiuta a eliminare la cellulite anche nelle zone più difficili come pancia, fianchi e glutei. Può essere usato anche in maniera più intensiva se si effettua un impacco e, alla fine, si massaggia il prodotto con movimenti circolari fino al completo assorbimento.

Anti Cellulite Cream, Mádara

A base di estratti di biancospino del nord e caffeina, questa crema stimola la circolazione linfatica e la riduzione del tessuto grasso, oltre a idratare la pelle così da mantenerla tonica e compatta. All’interno anche l’ippocastano che stimola la perdita di liquidi.



Activation Shaping Booster, Hesito

Alleato di tutti i prodotti anticellulite, questo siero agisce come un qualsiasi booster per la pelle, ovvero si applica prima sulla zona interessata potenziando l’effetto del prodotto successivo. Il concentrato infatti dona maggiore energia alle cellule, quindi è particolarmente indicato per chi soffre di ritenzione idrica, perché accelera il metabolismo cellulare. Inoltre aiuta a velocizzare i risultati dell’anticellulite scelto.

Crema Cellulite 3D, Dibi

Combattere gli inestetismi della cellulite grazie a degli attivi riducenti e modellanti che aiutano il destoccaggio degli accumuli adiposi, oltre a migliorare anche la compattezza e l’elasticità della pelle.



Crema Anticellulite Azione Urto Snellente, Dermolab

Si assorbe rapidamente questa crema che contiene degli attivi anticellulite che aiutano a combattere gli inestetismi, i cuscinetti più resistenti e anche i punti più critici non solo delle cosce e dei glutei ma anche di ginocchia, pancia e braccia. All’interno infatti l’estratto di alghe rassoda e contrasta la formazione di nuovo tessuto adiposo, la caffeina stimola il drenaggio e la centella asiatica brucia i grassi. Accanto, l’altra novità è il Gel Anticellulite Freddo Tonificante.

I tools

Huile de Massage e Ba Guan, Cha Ling

Ispirato alle ventose tradizionali della medicina cinese, il Ba Guan ha la forma di una clessidra la cui estremità verde si fa scorrere sulla pelle dopo aver steso l’olio. I movimenti da fare sono in senso verticale, orizzontale, circolare e dal basso verso l’alto così da stimolare i liquidi e le adiposità in eccesso di gambe, glutei, pancia e fianchi. La particolarità è che bastano 7 minuti durante il weekend per ridefinire la linea.

Cellullite ReleaZer, Beurer

Si tratta del primo dispositivo al mondo pensato proprio per eliminare il problema della cellulite attraverso massaggio e vibrazioni che aiutano a distendere e rassodare il tessuto così da eliminare le molecole adipose. Così facendo, scioglie la cellulite stessa. Il device è composto da 4 superfici di trattamento che permettono due tipi di programmi differenti a 3 gradi di intensità ed è utilizzabile anche sotto la doccia.

Body Slim e Crio Massaggiatore, Lierac

Basato sul meccanismo della criolipolisi, cioè l’eliminazione degli adipociti responsabili della cellulite grazie alle bassissime temperature a cui loro sono molto sensibili, Lierac ha pensato a un nuovo prodotto in gel dall’effetto freddo immediato che attiva il destoccaggio dei grassi e l’azione drenante. Successivamente si passa il Crio Massaggiatore Snellente, adatto a tutte le zone del corpo dove si trovano degli inestetismi e composto da 4 sfere ad azione freddo.

Il programma

Kit Body Trainer 30, Diego dalla Palma

Intensivo, questo programma aiuta a rimodellare fianchi, cosce e glutei; si tratta di un trattamento d’urto di 30 giorni composto da 3 diverse formulazioni che agiscono in sinergia per contrastare ritenzione idrica, cellulite, adiposità, rilassamento cutaneo e punti critici di fianchi, cosce e glutei. Il tutto grazie a un attivatore che scioglie i grassi stimolando i tessuti a bruciare di più.

Il trattamento specifico

Cellu M6 Alliance, LPG

Si tratta di una stimolazione meccanica, molto simile come effetto e piacevolezza al massaggio manuale, che aiuta ad ammorbidire i tessuti e a riattivare la circolazione. Non aggressivo, questo trattamento drena i liquidi in eccesso, così facendo, i tessuti saranno ammorbiditi e la pelle apparirà più tonica alla vista e molto più morbida al tatto. Già dopo solo 3 sedute, la cellulite si riduce del 67%.

Graphic: Elisa Costa

Credit photo: Unsplash