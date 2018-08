I prodotti a base di ananas per una super sweet beauty routine

Dolce, ipocalorico, dal potere digestivo e antinfiammatorio, l'ananas è ottimo anche per combattere ritenzione idrica e cellulite.

Se lo amate alla follia e volete portare la vostra relazione a un next step più significativo, ecco per voi i migliori prodotti di bellezza all'ananas, selezionati per voi da Grazia.it.

Il marchio francese ci fa sognare i magici scenari della costa della Costa Rica con una fragranza dalle note di ananas, gelsomino, bergamotto, cardamomo, benzoino, patchouli e vaniglia.

Detergente esfoliante in gel con micro particelle che eliminano le impurità a base di un mix di estratti di ananas e papaia. Per una pelle levigata e luminosa.

Maschera in tessuto d'spirazione coreana. Riduce i rossori e rende la pelle più levigata e compatta grazie all'azione di latte di cocco e soia ed enzimi di papaia, pompelmo e ananas.

Per una pelle morbida, idratata e levigata, un olio corpo profumatissimo, con note esotiche di frutto della passione, acqua di cocco, ananas, caprifoglio, cioccolato fondente, orchidea selvatica, vaniglia e beach wood.

Addio a impurità, tracce di make up e cellule morte con lo scrub a base di ananas e papaia del marchio newyorkese.

Come resistere a una pochette olografica e scintillante decorata da un motivo di ananas?

Rosa turca impreziosita dal tocco frizzante di bergamotto, ananas e mango per un profumo femminile fruttato reffinato ed elegante.

Una versione riveduta e corretta degli spray schiarenti effetto sole degli anni '90, per un hairlook baciato dal sole (e morbido!) grazie a succo di limone, acqua di cocco e succo di ananas.

Un delizioso idratante labbra in case a forma di dolcetto macaron al gusto ananas. Wow!

Enzimi di ananas e papaia rendono questo olio struccante il perfetto first step per una detersione del viso a cinque stelle.

Detergente esfoliante must have negli Stati Uniti - e da oggi disponibile anche in Europa - vanta un trio di enzimi al top: ananas, zucca e papaia. La pelle appare super luminosa.

Un profumo speciale, femminile e raffinato. Tra le sue note troviamo galbanum, pesca ed ananas, seguite da ylang ylang, note verdi, narciso, oakmoss, ambra grigia, terra, iris e legno di sandalo.

Dolcezza assoluta per il balsamo labbra anans e papaia dal cuore esotico a base di ingredienti completamente naturali.

Estratti di ananas per la maschera in bio cellulosa adatta a restringere i pori del naso, lasciandolo perfettamente levigato. Da provare!





Credits Ph.: Heather Schwartz & Brooke Lark on Unsplash - Artwork: Elisa Costa