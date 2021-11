Ecco i migliori regali di Natale 2021 per lei: le idee beauty che adorerà! Dai profumi alla skincare, passando per make up e cofanetti regalo, trovate l'idea giusta con la nostra selezione

Volete fare un figurone? Ecco i migliori Regali di Natale 2021 per lei! Una selezione di idee beauty speciali, per farla felice.

Anche quest'anno regalare profumi - o cofanetti profumati - si riconferma un must, insieme al make up e alle proposte skincare di ultima generazione.

Non mancano poi le idee regalo per le appassionate di prodotti e styler per capelli, le alternative low cost - pensate per fare "pensierini" che lascino a bocca aperta le persone del cuore - e quelle green, con un occhio di riguardo alla sostenibilità.

Regali di Natale 2021 per lei: le idee beauty su cui puntare

Siete pronte e pronti? Seguiteci alla scoperta delle migliori idee regalo per donne che amate: dalla mamma alle sorelle, passando per fidanzate, amiche, zie e colleghe, siamo sicure che adoreranno questi doni beauty!

Regali di Natale 2021: profumi e cofanetti profumati

Il profumo è il più classico dei regali di Natale. Quest'anno le proposte più intriganti vanno dall'iconico Chanel N°5 in edizione limitata agli eleganti cofanetti multiprodotto firmati Dior, Guerlain e Sephora Collection.

Trovate l'idea giusta per farla felice sfogliando la gallery.

Profumi di nicchia da regalare a Natale

Se la vostra donna del cuore ama le fragranze ricercate, scegliere un profumo di nicchia come regalo di Natale può essere una scelta vincente.

Ecco una selezione delle fragranze più nuove e particolari sul mercato, tra cui By Kilian, The House of Oud, The Merchant of Venice e Parfums de Marly: siamo certe la lascerete a bocca aperta!

Prodotti viso e corpo e cofanetti imperdibili

Le edizioni speciali natalizie in ambito skincare sono must. I brand più prestigiosi propongono cofanetti perfetti per fare conoscere i propri prodotti best seller facendo la felicità delle beauty addict.

Non solo creme viso ma anche maschere lussuose, prodotti per il corpo profumati e beauty tools tutti da scoprire. Alcuni dei brand che troverete nella gallery? Fenty Skin, Collistar, Drunk Elephant, Augustinus Bader e molti altri.

Regali di Natale 2021 per lei: make up e cofanetti trucco da collezione

E' nei prodotti make up che la "christmas extravaganza" prende il sopravvento. I beauty brand più fancy amano infatti stupirci con prodotti da trucco semplicemente spettacolari, studiati per creare make up a effetti speciali per le Feste.

I prodotti da non perdere? Le edizioni limitate - attenzione, vanno presto sold out! - Dior e Chanel, ma anche Huda Beauty e Mac Cosmetics. Scopriteli tutti sfogliando la gallery.

Regali di Natale per lei economici

Il vecchio detto "poca spesa massima resa" non è mai stato più attuale. Scegliete bellissimi regali beauty low cost con la nostra selezione di prodotti di bellezza sotto i 30 euro.

Dalla mini palette Natasha Denona al set skincare Fresh Cosmetics passando per i beauty kit L'Erbolario e Bottega Verde, farla felice sarà un gioco da ragazze. Volete scoprirli tutti? Sfogliate la gallery!

Prodotti per capelli effetto wow!

La vostra donna del cuore impazzisce per i prodotti per capelli? La nostra selezione fa decisamente al caso vostro.

Nella gallery che segue troverete non solo piastre, phon e styler di ultima generazione - dei migliori brand, come Dyson, BaByliss, GHD e Remington - ma anche hairkit irresistibili, come quelli di Carol Haircare e Omnia Botanica.

Regali di Natale per Lei: prodotti per capelli Remington Wet2Straight Pro Usare la piastra sui capelli umidi? Oggi è possibile! Ecco la piastra per capelli di ultima generazione dedicata a chi ha poco tempo a disposizione ma non rinuncia a uno styling da urlo. Questa styler, grazie all'esclusivo sistema di ventilazione, è in grado di rimuovere rapidamente l'acqua in eccesso, consentendo di saltare la fase di asciugatura e dimezzare i tempi dello styling. Un regalo must!

Carol Haircare Kit Carol Un beauty kit per capelli extra coccolati e profumati. Il marchio italiano propone una scelta tra due tipi di shampoo e balsamo abbinati a un profumo per capelli alla Vitamina C. Ma non finisce qui, con l'acquisto del cofanetto regalo si riceve in omaggio un bellissimo scrunchie color corallo.

T3 Graphite Collection Fit Dryer Dal design compatto, più piccolo del 30% rispetto agli asciugacapelli tradizionali, questo phon è alimentato dalla tecnologia T3 IonAir che asciuga velocemente i capelli lasciandoli lucenti e privi di effetto crespo. Il dettaglio che fa la differenza? E' ultra silenzioso.

Alfaparf Milano Volete stupirla - o stupirvi - con un regalo su misura? Costruite un kit capelli sul sito ufficiale del marchio professionale italiano: fino al 20 dicembre 2021 sull'app di Alfaparf Store è attiva una promozione che offre il 20% di sconto su tutti i prodotti hair utilizzando il codice NATALE21 .

Styler Dyson Airwrap™ Complete Lungo Blu di Prussia e Rame La celebre styler si rifà il look per le Feste e conquista con un design dal colore extra elegante: blu scuro con dettagli color rame. Spettacolare nell'aspetto e nelle prestazioni, rappresenta un regalo di sicuro successo.

Omnia Botanica Kit Green Hair Un cofanetto eco firendly al cui interno troviamo uno shampoo solido che si prende cura dei capelli in modo delicato e una una spazzola districante realizzata in materiale biodegradabile.

BaByliss Spazzola Rotante AS220E Per chi desidera una messa in piega a casa bella come dal parrucchiere questo è un regalo must. Si tratta di una spazzola rotante ad aria che consente un'asciugatura rapida senza effetto crespo. Wow!

Transvital Cofanetto con Shampoo Crema idratante intensiva anti età e Transvital Essentials Shampoo sono contenuti all'interno di una box speciale dal finish iridescente. Un dono must che abbina qualità a un prezzo accessibile.

YA.BE Christmas Ritual Un rituale di benessere olistico per viso e capelli perfetto da regalare e regalarsi. All'interno della pochette troviamo tre shampoo e una maschera acidificante per capelli, ma anche un latte detergente e una maschera viso idratante e nutriente.

Regali di Natale 2021 per lei: le proposte beauty sostenibili & green

Il vostro desiderio è quello di donare regali dall'anima green? Ecco alcune idee sostenibili, per una bellezza sempre più consapevole.

Tra queste le proposte Aveda, Nudo e Douglas Collection: le trovate tutte nella gallery che segue.

Regali di Natale per Lei: idee beauty geen e sostenibili Aveda x x 3.1 Phillip Lim botanical repair™ strengthening collection Un set regalo esclusivo che trasforma i capelli con la riparazione vegetale molecolare. Il set include shampoo, conditioner, trattamento leave in e uno splendido turbante in edizione limitata. Tutti i prodotti sono a base di ingredienti naturali fino al 99%, mentre la box è stata realizzata nel rispetto dell'ambiente ed è riutilizzabile.

Nudo Starter Kit Un set di bellezza naturale ed eco-friendly, plastic free e vegano. All'interno della shopper in cotone riciclato troviamo diversi prodotti eco concepiti per la cura della persona. Tra questi, solo per citarne alcuni, lo spazzolino in bamboo e i pads struccanti lavabili.

Douglas Collection Conscious Gift Set Cofanetto Corpo e Bagno Un cofanetto dall'irresistibile pack natalizio al cui interno troviamo prodotti per detergere e idratare la pelle del corpo, accompagnati da una crema mani e da una spugna esfoliante in sisal. Il pack è composto al 95% da materiali riciclati, mentre i prodotti non sono testati sugli animali.

Clarins Cofanetto Double Serum & Extra-Firming In partnership con PUR Projetper Seeds of Beauty , per ogni coffret di Natale venduto Clarins pianterà un albero in Europa. Un'ottima occasione per scoprire - o riscoprire - i prodotti di cura della pelle a base di estratti botanici del marchio francese e salvaguardare l'ambiente!

