Il trend abbronzatura vuole al primo posto l'acqua autoabbronzante. Ecco le migliori, facili e veloci da applicare. Rinfrescano e hanno un effetto naturale

Perfetta per rinfrescare la pelle e al tempo stesso creare un'abbronzatura leggera e naturale in maniera semplice e veloce, l'acqua autoabbronzante è uno dei must di stagione.

Come si usa l'acqua autoabbronzante? Dopo aver effettuato un leggero scrub e idratato bene la pelle si vaporizza su viso e corpo (a seconda del prodotto, naturalmente) in maniera omogenea.

In seguito si può lasciare asciugare all'aria, oppure si può massaggiare leggermente. Gradualmente, uso dopo uso, si ottiene una tintarella leggera, sana, sicura e naturale.



Attenzione però: ricordatevi di lavare bene mani e unghie dopo l'applicazione, perché potrebbe macchiarle!

Acqua autoabbronzante: le migliori

Abbiamo selezionato per voi le acque autoabbronzanti migliori.

Scopritele tutte qui di seguito per ottenere un'abbronzatura naturale sulla pelle chiara, oppure enfatizzare e prolungare l'abbronzatura su quella più scura dopo l'esposizione al sole.

Un'acqua corpo rinfrescante che regala un'abbronzatura naturale e progressiva. Una creazione delicatamente profumata messa a punto in collaborazione con Lucia Pica, Global Creative Makeup & Color Designer Chanel.

Elisir autoabbronzante che intensifica il naturale colore della pelle. Dal potere idratante e rinfrescante, questa formula può essere conservata in frigorifero per un extra splash di freschezza e benessere.

Formula vegana, organinca e cruelty free per l'acqua autoabbronzante del marchio inglese. Regala un'abbronzatura naturale senza lasciare macchie.

Low cost e funzionale, l'acqua autoabbronzante del marchio irlandese si vaporizza sul corpo con leggerezza per un effetto bronzeo immediato.

In sole 3 ore promette una pelle perfettamente abbronzata. Da provare.

Formula a base di DHA e glicerina per un'abbronzatura viso naturale e omogenea. Dall'inebriante profumo estivo di monoi, si applica sul viso con un batuffolo di cotone.

Un siero magico da aggiungere alla crema idratante, al siero e anche al fondotinta per sviluppare un'abbronzatura intensa. La formula è ricca di attivi antiossidanti.

Ideale sulle pelli chiare e facile da applicare, questa acqua lattea è ricca in aloe vera e vitamina E, restituendo una pelle non solo abbronzata ma anche idratata e lenita.

Un siero fresco e perlato che non solo idrata, rinfresca e uniforma la pelle del viso, ma le regala anche un'abbronzatura delicata a solo un'ora dalla prima applicazione.

Acqua autoabbronzante a base di acqua di rose, vitamine e minerali. Specifica per il viso, si può vaporizzare prima o dopo il trucco per un look sunkissed invidiabile in pochissimo tempo, senza fatica.

Photo by Nicholas Green & Atikh Bana on Unsplash - Artwork: Elisa Costa