Un riassunto delle tendenze make-up primavera estate 2022 viste sulle passerelle. Dal make-up nude all'eyeliner, ecco come (e perché) anticipare i trend!

Essenziale o bold, il trucco della prossima stagione non passa inosservato. A conclusione di un'entusiasmante Fashion Month, ecco per voi una selezione delle migliori tendenze make-up della primavera estate 2022 da provare subito.

Tendenze make-up primavera estate 2022: trucco nude

Luminoso o mat? Dipende dalla latitudine. Se a New York l'incarnato è ancora riscaldato per il classico "effetto California" tanto amato dalle celeb statunitensi, Milano e Parigi decretano il trionfo del look opaco all'insegna di un nuovo minimalismo che piace ai designer. Essenziale sì, ma con rigore ed eleganza. Le labbra sono rosa nude, il giusto compromesso per un tocco di romanticismo primaverile; le sopracciglia sono definite ma mai troppo bold. Il risultato è un beauty che si adatta a ogni tipo di pelle e situazione, senza rimandi alla femminilità (o alla mascolinità) pur nelle reciproche differenze (Nelle foto: backstage di Giorgio Armani, Marco Rambaldi, Brandon Maxwell e Proena Schouler).

Tendenze make-up primavera estate 2022: focus on eyes

Diciamolo subito: non è una eredità che ci lascia l'obbligo che abbiamo avuto (e abbiamo) di indossare le mascherine (in alcune situazioni). L'occhio, curioso di osservare tutti i cambiamenti delle ultime stagioni, reclama - ancora - la sua parte. Il trucco occhi per la primavera estate 2022 è puro statement. Dimenticate le righe o i grafismi discreti: la creatività sovverte tutte le regole per colpire chi ci guarda. Certo, non tutti sono pensati per essere daily make-up, come sempre. Ma anche per le forme più inusuali, il messaggio che arriva è chiaro: l'eyeliner è un must che, come una penna, permette di lasciare traccia della vostra identità. Fatene buon uso. I colori? Dal classico nero al verde e blu, anche abbinati: saranno queste le nuance più gettonate per la primavera estate 2022. (Nelle foto: Givenchy, Rodarte, Versace, Courreges, Dior).

Bold lips

Dedicato a chi «le tonalità nude anche no». Rosso vinaccia, blu, viola o rosso fuoco sono i colori che vivacizzeranno le labbra per la prossima primavera estate 2022. Dal rosso déco alle versioni più goth fino alle tonalità brillanti, il trucco labbra rifiuta le mezze misure. Per chi ama osare o per chi nasconde un segreto (anche dietro la mascherina). Nelle foto: Drome, Jonathan Simkhai, Dries Van Noten, Saint Laurent, Michael Kors.

Credit ph: Wella, GettyImages