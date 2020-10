Dal trucco occhio sfumato alle labbra coloratissime: scoprite con noi tutte le tendenze trucco per l'autunno/inverno 2020-21

Non solo occhi - focus del make-up nelle precedenti stagioni. Nelle tendenze trucco autunno/inverno 2020-21 c'è (di nuovo) spazio per le labbra mentre l'incarnato è ispirato alla massima naturalezza. Volete scoprire tutti i trend beauty che domineranno la prossima stagione? Continuate a leggere l'articolo!

Tendenze trucco autunno/inverno 2020-21: eyeliner e kajal

Essenzialità è la parola chiave del trucco occhi per l'autunno 2020. L'occhio è contornato da un kajal o da un eyeliner luminoso che contrasta con un incarnato nude minimal. Il colore, rigorosamente black, esalta le iridi ed è abbinato a un trucco sopracciglia bold. (Credit ph: Prêt-à-porter printemps-été 2021, Dior show backstage - maquillage Dior créé et réalisé par Peter Philips - Credit ph: Sophie Tajan pour Christian Dior Parfums).

Ombretto multicolor

Non una sola tonalità ma un mix di nuance, con una predominanza di rosa, viola e colori della terra per un make-up che non passa inosservato. La tendenza per il trucco occhi - dedicata a chi ama esaltare le palpebre - è un multicolor ad arte. Con una costante: l'eye make-up è coordinato al trucco labbra. (Credit ph: Mondadori).

Lipstick is back!

In questi mesi, l'uso della mascherina ha spostato l'attenzione del trucco su occhi e sopracciglia. Ma l'autunno 2020 porta una ventata di cambiamenti. Le ultime Fashion Week, infatti, hanno decretato una voglia di ritorno alla normalità anche sulle labbra. A vincere su tutti sono i colori opachi, rosso in prima linea, come conferma la sfilata di Hermès che sceglie, per le modelle, un rouge bleu mat intenso, vellutato, carico di pigmenti, con un tocco magenta. Pregiato come un rubino, il re delle pietre preziose. (Credit ph: Gaspar Ruiz Lindberg - Hermès)

Il nuovo smokey eyes per le tendenze trucco autunno 2020

Se il trucco occhi non è valorizzato da pennellate di tonalità diverse per un effetto full color, è il black, nella versione opaca, la soluzione più cool del momento. A palpebra piena e accostato a un trucco nude ed essenziale - come quello curato da Lucia Pica per Chanel - richiama un mood glamour minimalista ma, allo stesso tempo, sofisticato. (Credit ph: 2021 Spring Summer CHANEL Ready-To-Wear Show Backstage - Makeup CHANEL – Lucia Pica © CHANEL 2020 Photos Benoît Peverelli)

Sopracciglia bold (and crazy)

Intense, ma non wild. Le sopracciglia sono piene e in primo piano: è la tendenza beauty che emerge con prepotenza dalle passerelle dove gli stilisti si sono divertiti ad arricchire le sopracciglia bold con paillettes e strass. Il trucco definitivo per chi ama osare. (Credit ph: Mondadori).

Il trucco nude senza tempo

Un make-up caldo ma minimalista, «fatto per durare», come racconta Linda Cantello, International Make Up Artist Giorgio Armani Beauty. L'obiettivo? Massima naturalezza ma massima resistenza. Il finish è nudo e sofisticato per un allure senza tempo. Le caratteristiche di questo make-up? Base luminosa ma non glowy, gote riscaldate da un blush appena accennato, sopracciglia pettinate e labbra spazzolate con un rossetto rosa nude. (Credit ph: Giorgio Armani Beauty)

Guardate tutte le più belle tendenza autunno 2020 nella gallery e replicate tutti i look!

Tendenze trucco autunno 2020 Labbra rosso fuoco - Credit ph: La DoubleJ

Strass sulle sopracciglia - Credit ph: Mondadoriphoto

Trucco occhi full color - Credit ph: Mondadoriphoto

Smokey eyes nei toni scuri - Credit ph: Mondadoriphoto

Labbra opache e bold - Credit ph: GHD

Smokey eyes black - Credit ph: 2021 Spring Summer CHANEL Ready-To-Wear Show Backstage - Makeup CHANEL – Lucia Pica © CHANEL 2020 Photos Benoît Peverelli

Trucco nude essenziale - Credit ph: Mondadoriphoto

Il rossetto dell'autunno 2020? Opaco e intenso - Credit ph: Gaspar Ruiz Lindberg - Hermès

Il viola è un colore sempre sulla cresta dell'onda - Credit ph: Mondadoriphoto

Trucco occhi multicolor - Credit ph: Mondadoriphoto

Sfumature sui toni del rosa intenso - Credit ph: Mondadoriphoto

Make-nude sofisticato - Credit ph: Giorgio Armani Beauty

Il kajal mette in risalto le iridi - Credit ph: Prêt-à-porter printemps-été 2021, Dior show backstage - maquillage Dior créé et réalisé par Peter Philips- Credit ph: Sophie Tajan pour Christian Dior Parfums

L'eyeliner in una versione coloratissima - Credit ph: Daniela Losini

Il make-up nude è luminoso - Credit ph: Daniela Losini

Il beauty look dell'autunno 2020 è essenziale e minimalista - Credit ph: Daniela Losini

Credit ph: Dior, Mondadoriphoto