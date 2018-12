A fine anno volete esagerare? Provate un look con paillettes, lustrini, strass e tutto ciò che luccica. L'esperta vi consiglia come applicarli e, soprattutto, come eliminarli

Brillante, anzi sparkling: le feste di fine anno sono una delle occasioni per esibire un make up esagerato con strass, lustrini, paillettes, applicazioni iridescenti e tutto quello che riflette la luce. Esagerato? Sicuramente, ma se non durante le feste di fine anno, quando osare un pochino? Roberta Betti, National Make Up Artist di Mac dà qualche consiglio mentre nella gallery qualche spunto dalle passerelle.

Strass, paillettes, lustrini e applicazioni



Iniziamo dalla fine e dalla domanda che molte si fanno: a festa finita, come si elimina questo trucco? Roberta Betti offre due alternative: “Uno struccante bifasico oppure un detergente a base di olio che è in grado di rimuovere i make up più persistenti senza però aggredire o arrossare troppo la pelle”.



Importanti e anche impegnativi, i glitter sono molto audaci tant’è che “Possono essere considerati come dei veri e propri accessori” spiega l’esperta “Per questo, nella scelta della tonalità, si può tenere conto dell’outfit a cui vogliamo abbinarli oppure del proprio sottotono così da non creare un contrasto troppo eccessivo”.

Strass & paillettes: spunti dalle sfilate Giambattista Valli

Frankie Morello

Christian Pellizzari



Acne Studios

Esteban Cortazar

Genny



Lou Dallas

Tony Ward

E se Giambattista Valli per la collezione invernale ha immerso le sue modelle in polveri iridescenti che le hanno completamente ricoperte, c’è sempre un’alternativa con look più sobri: “Per chi vuole esagerare ma non troppo si possono indossare i glitter solo nella parte interna dell’occhio, creando così un piccolo punto luce nello sguardo.



Oppure, sono sicuramente di grande impatto se applicati sul décolleté o ancora si può scegliere una manicure scintillante” consiglia Roberta Betti.



E per l’applicazione? Sicuramente molta pazienza e poi la base giusta: “Il modo migliore è quello di stendere prima una base cremosa così da farli aderire perfettamente; sulle palpebre si può scegliere un ombretto in crema oppure un gel così da avere un effetto compatto.



Sul viso è perfetto un highlighter cremoso che dona ancora più risalto ai glitter mentre sulle labbra consiglio un rossetto in tinta con le applicazioni ma con texture cremosa”.

Graphic: Elisa Costa

Credit ph: Mondadori Photo