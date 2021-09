Quali saranno le tendenze beauty della prossima primavera estate 2022? Ecco le migliori, da replicare subito!

Focus on eyes con sfumature oppure linee nette e colorate, capelli lunghi con trecce sono solo alcune delle tendenze beauty primavera estate 2022 che abbiamo scovato durante la Fashion Week milanese. Scoprite con noi le più belle!

Tendenze beauty: eyeliner e trucco occhi catchy

Affilate le matite occhi di ogni colore: la prossima stagione sarà all'insegna del trucco occhi grafico con soprapposizione di linee colorate, come alla sfilata di Versace, oppure glitter, mascara che definisce le ciglia (anche quando il beauty è nude). Look at me! sembra il grido di battaglia che arriva dalle sfilate dove tutto sembra essere concesso all'insegna della creatività. I colori? Blu e verde vanno per la maggiore come testimonia anche la sfilata di Giorgio Armani. «Il focus - dice Linda Cantello, International Make-Up Artist di Giorgio Armani - è sugli occhi, allontanandosi dal nero. Gli occhi sono enfatizzati da una linea spessa sui toni leggeri del blu/verde per un look pastello, mentre l’incarnato e le labbra hanno un aspetto sano».

Trucco occhi: lo smokey eyes

Non c'è sfilata che non lo veda protagonista. Per la primavera estate 2022 ritorna lo smokey intenso, deciso, con il black che predomina su tutti, anche quando mescolato ad altre tonalità. Il finish? Una molteplicità di anime: da ladylike (Fendi) al mood grunge (Max Mara), lo smokey si declina secondo lo stile individuale.

Il trucco nude

Nude luminoso e matte. Infine essenziale: le labbra idratate sono spazzolate con tonalità nude (Etro), le sopracciglia sono definite, mentre sugli occhi non manca il mascara. Il risultato è un’identità forte, nella quale i rimandi tra il mondo maschile e quello femminile sono costanti pur nelle reciproche differenze (Emporio Armani).

Colore sulle labbra

Oltre alle tonalità nude, che accompagnano trucchi occhi eccentrici, segnaliamo il grande ritorno delle nuance scure, rosse romantiche (Marras) oppure "rouge noir" (Drome) come elemento predominante del beauty look. Se amate le atmosfere "goth", questi sono i make-up per voi.

Tendenze capelli: sleek look

Look con capelli salmastri e lavorati con le mani e privi di volume: l'hair style sleek - simbolo dell'estate - si libera su capelli lunghi e mossi (Missoni) oppure raccolti in code basse, infine tirati indietro su tagli medi (Etro).

Tendenze capelli primavera estate 2022: le trecce

Delle vere e proprie opere architettoniche quelle viste da ACT N.1, caratterizzate da trecce di diverse lunghezze che avvolgono le modelle e simulano le righe degli abiti. Più o meno elaborate e dall'effetto dusty in altri backstage (vedi Philosophy di Lorenzo Serafini), la trecce per la primavera estate 2022 si trasformano in un vero e proprio accessorio over, di carattere, eccentrico, da provare.

Il must 2022 è il capello lungo

Trend alert: il capello del 2022 è lungo, anzi lunghissimo (Versace). Liscio e mosso sulle punte oppure naturalmente wavy (N21 e Blumarine). Se siete in dubbio sul prossimo taglio, rimandate l'appuntamento oppure ritoccate per lasciarli crescere ancora. In tutta libertà.

Tendenze beauty primavera estate 2022: il nail look

Infine, diamo un'occhiata alla nail art nel backstage. Se amate le unghie colorate, non vi resta che provare le tonalità blu o purple (scelte da Ferragamo per il suo show) che, già ora, sono le più gettonate sulle mani delle star e delle trendsetter.

Sfogliate la gallery per scoprire tutte le tendenze make-up ed hair della prossima primavera estate!

