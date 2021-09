Jennifer Lopez La super star interpreta al meglio il tema "americano" della manifestazione con un look in stile western. Al colpire, la lunga chioma mossa raccolta in una coda e il trucco glow, naturalmente.

Kristen Stewart Lo smokey eyes burgundy con glitter mette in risalto gli occhi verdi dell'attrice. Bellissima l'acconciatura in stile vintage - vagamente rockabilly - con coda alta.

Cara Delevingne Uno smokey eyes color bordeaux e labbra glossate in tono. Le unghie sono scelte. I capelli sono sciolti, caratterizzati da un lieve movimento e uno finish wet.

Kaia Gerber Un hairlook composto in stile anni '50, sopracciglia bushy e trucco nude per la modella.

Grimes La cantante sembra arrivare dallo spazio. I capelli color lilla sono raccolti in una coda alta fermata da un filo metallico in tono. Anche il trucco è importante, con maxi eyeliner e cristalli.

Ciara La star mostra una maxi coda con capelli mossi e vaporosi a scendere sulla schiena. Il trucco occhi è felino.

Rosé La cantante Raccoglie la chioma bionda in una morbida coda alta con ciocche libere a incorniciare il viso. Il trucco occhi è caratterizzato da una cut crease.

Carey Mulligan Un raccolto chic con frangia liscia portata lateralmente, un look da copiare.

Naomi Osaka La tennista propone uno dei beauty look più originali della serata. Il trucco è rosso e sfumato, mentre la chioma è raccolta in una vera e propria scultura con decorazioni in tinta con il make up, una proposta che adoriamo insieme all'abito Louis Vuitton.

Julia Garner L'attrice porta i capelli corti, ricci e voluminosi in biondo caldo. Il trucco è glam, con cristalli a sottolineare lo sguardo.

Maisie Williams Effetto goth chic per l'attrice. I capelli sono raccolti in una acconciatura scultura, mentre il trucco è dark, con eyeliner grafico. Le sopracciglia sono decolorate - uno dei must di stagione - mentre le unghie sono lunghissime e decorate.

Karlie Kloss La modella raccoglie i capelli scoprendo il viso, che appare super levigato. Il make up è nei toni del rosso, in abbinamento all'outifit.

Emily Ratajkowski Labbra rosa nude - ingrandite con il make up, naturalmente - e chioma leonina. La modella punta sulla semplicità.

Irina Shayk La super top sfoggia i capelli corti: un pixe cut con ciuffo lungo che adoriamo.

Hunter Schafe Viso pulito, lenti a contatto bianche a pois e maxi gioiello sul viso. Un beauty look horros-style completato dalla chioma liscia con riga in mezzo dall'effetto zero volume.

Sienna Miller Il trucco è nude, la chioma è super vaporosa, in stile anni '70.

Yara Shahidi Chioma sciolta un mini swirl sulla fronte: un look easy glam assolutamente riuscito.

Debbie Harry La cantante - accompagnata dallo stilista Zac Posen, che ha curato il suo look - ci conquista con uno smokey nero proiettato verso l'esterno e una chioma bionda e vaporosa. Cool!

Lourdes Leon Chioma sciolta e trucco occhi intenso. Le labbra sono glossate, mentre il sorriso ha una decorazione gioiello. Perfetta per l'occasione!

Megan Fox Come una dea sul red carpet, la star propone un beauty look "perfetto" con occhi ben strutturati e red lips impeccabili. La lunga treccia è il top!

Sophia Roe Uno spettacolare bob riccio con frangia e ciglia finte da manuale: ci piace!

Megan Rapinoe La calciatrice americana ci conquista con le decorazioni di cristalli sulle dita (anche la clutch non scherza!), un'idea da copiare.

Paloma Elsesser Un total look rosso per la modella, che mostra ombré lips da manuale e un trucco occhi in tono sfumato sulle tempie: fantastica!

Barbie Ferreira Trucco occhi viola e pelle ultra levigata. La star assottiglia per l'occasione le sopracciglia e le schiarisce. Anche i capelli sono più chiari, dallo styling vintage. Menzione d'onore per le unghie effetto perla perfettamente abbinate all'abito!

Ella Emhoff Cristalli tridimensionali ornano il viso dell'artista per un effetto etereo e glam. I capelli sono sciolti, con scriminatura centrale.

Venus Williams Un raccolto scultura che incarna al meglio lo spirito della manifestazione. Le tennista svetta sul red carpet!

Lily Rose Depp Total look rosa per la modella, che sceglie un raccolto morbido per i capelli. Le labbra sono nude, ingrandite con la tecnica dell'overlining.

Talia Ryder L'attrice è super posh sul red carpet. I capelli sono sciolti, con frangia sfilata e una lieve vibe anni '70.

Billie Eilish La cantante calca il red carpet con un bob biondo e vaporoso. Il trucco punta su labbra rosse e sopracciglia statement. Le unghie sono lunghissime e squadrate, nella stessa nuance dell'abito.