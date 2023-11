In cerca di un trucco occhi per le feste diverso dal solito? Lasciatevi ispirare dalle proposte che abbiamo scelto per voi

Audace o naturale, ma sempre luminoso, il trucco occhi per le feste gioca sui classici colori, oro, argento, rosso, ma punta anche sui toni nude. Prodotto must è l'eyeliner che viene abbinato al rossetto rosso o proposto in tonalità intense e glitterate. Ecco alcune delle più belle idee da copiare selezionate per voi.

Eyeliner (e rossetto rosso)

Partiamo dal trucco occhi per le feste con eyeliner, un passepartout per ogni situazione. Se il trucco occhi con eyeliner black è pura eleganza (e può essere realizzato in mille modi), è sul resto del make-up che bisogna prendere una decisione. Chi vorrà la massima discrezione, sceglierà un make-up labbra e viso nude luminoso, mentre chi vorrà puntare sul classico abbinamento natalizio, è sul trucco labbra rosse che dovrà puntare (di seguito uno scatto dalla sfilata di Dolce&Gabbana).

Le nuance più gettonate sono il bordeaux o il classico rosso fuoco dalla finitura cremosa, opaca, glitterata o metallica. Per chi desidera, quindi, un classico look per le feste di Natale, niente di meglio che puntare sulla coppia eyeliner + rossetto rosso.

Siete in cerca di ispirazioni per questo abbinamento evergreen? Allora sfogliate la gallery!

Eyeliner colorati (e come scegliere la tonalità giusta)

Not only in black: l'eyeliner cambia veste e colora le palpebre con tonalità pop, euforiche e luminose. Quando il make-up punta davvero tutto sullo sguardo. Come scegliere il colore giusto? Per il trucco per occhi marroni, le tonalità consigliate sono il viola, l’oro, il rame e il verde. Per il trucco per occhi verdi, invece, meglio optare per una nuance della stessa tonalità dell’iride oppure un blu elettrico. Infine per il trucco per occhi azzurri, scegliete colori verdi e arancioni.

Per quanto riguarda, invece, la forma dell'eyeliner, tutto dipende dalla forma dell'occhio: se tende leggermente verso il basso, l’eyeliner va applicato disegnando una codina verso l’alto alla base della palpebra così da alzarlo. Se invece l'occhio è tondo, va ingrandito tracciando una linea sottile che però non deve arrivare fino alla tempia. In ogni caso: non date limiti alla fantasia! Ecco una proposta in due colori tipici delle feste.

Trucco metallico

Altro grande classico, Il make-up metal - soprattutto nelle nuance oro e argento - è sempre tra i più gettonati per il trucco occhi feste. Dall'ombretto in crema all'eyeliner, il metal è spesso abbinato al make-up occhi con glitter.

Se volete un trucco scintillante, alcune idee alle quali ispirarvi.

Smokey eyes

Altro grande classico: lo smokey eyes scuro e intenso abbinato a labbra nude o spazzolate con rossetti dal finish opaco. Lo smokey eyes non deve essere necessariamente nero: un verde sottobosco o un verde smeraldo dalla finitura metallica o perlata sono un'ottima alternativa.

Trucco occhi glitter

Non esiste un trucco occhi per le feste senza una cascata di glitter: a tutta palpebra, lungo la rima superiore o inferiore(saltate al prossimo paragrafo!): vale tutto.

Reverse smokey eyes glitter

Sovverte le regole e stupisce questo trucco occhi con palpebra superiore nude e inferiore impreziosita da una riga spessa di glitter: il make-up delle feste scintillante e cool.

Trucco occhi nude e labbra rosse

Ecco, invece, il trucco occhi per le feste easy, per chi non ha voglia di truccarsi troppo ma desidera un beauty look glam. Occhi e viso sono luminosi, ma naturali, mentre il focus del trucco è sul rossetto rosso intenso, in texture glitterata, metallica o cremosa con accenti dark.

Trucco rosso per le feste

Non solo rossetto rosso; anche l'ombretto in questa nuance dà vita a un make up statement ideale per le feste. Dall'ombretto all'eyeliner, passando per kajal ed effetti a sorpresa, ecco qualche idea di make-up rosso con focus on eyes.

Come avrete capito, per il vostro trucco per le feste potete davvero dare libero sfogo alla vostra creatività, anche optando per nuance più scure dal mood leggermente goth. Abbiamo raccolto alcune ispirazioni che abbiamo visto sulle passerelle milanesi e che potrebbero solleticare la vostra fantasia!

Trucco occhi per le feste 2023 Credit ph: Giorgio Armani Beauty

Credit ph: GettyImages

Credit ph: Daniela Losini

Credit ph: Wella

Credit ph: Wella

Credit ph: Giorgio Armani Beauty

Credit ph: Daniela Losini

Credit ph: GettyImages

Credit ph: GettyImages

Credit ph: Giorgio Armani Beauty



Credit ph: GettyImages

Credit ph: GettyImages

Credit ph: Giorgio Armani Beauty

Credit ph: Wella

Credit ph: Tom Ford Beauty

Credit ph: GettyImages

/ 17 Tutte le foto ADVERTISEMENT share







fullscreen ...

Credit ph: Giorgio Armani Beauty, GettyImages, Wella, Daniela Losini