Natural e glam, in ogni caso sempre personalizzato e ispirato alla massima libertà: è il nuovo modo di indossare il make-up. Scoprite con noi tutte le tendenze make-up primavera estate 2021 con i consigli dell'esperto

Freedom sarà la parola chiave beauty di questo 2021. Freedom intesa come libertà di esprimere noi stessi nel modo che riteniamo più opportuno pescando ispirazioni e spunti dal mondo dello street style, dei social, delle sfilate e di tutte le diverse culture che catturano la nostra attenzione. Il concetto di libertà assume un significato ancora più importante in questo momento in cui le nostre abitudini quotidiane sono, per necessità, cambiate. Nulla, però, ci impedisce di utilizzare il make-up come mezzo di comunicazione della nostra identità e individualità.

The new make-up

Questo perché «il make-up racconta la storia di chi lo indossa – precisa Michele Magnani, global senior artist di Mac Cosmetics -. L'approccio è cambiato radicalmente, è più moderno. Dalla gen Z agli over 70, oggi tutti indossano il make-up con grande orgoglio, rifiutando i beauty look canonici o classici e puntando a usare il colore sempre di più. Questo perché ci si trucca per noi stessi, con orgoglio e libertà». Dalle libere scelte individuali nascono le nuove tendenze make-up primavera estate 2021 che mirano a includere tutte le sfumature possibili di approcci e preferenze. Con MAC Cosmetics abbiamo individuato quattro filoni diversi: continuate a leggere l'articolo per scoprire quali sono!

Tendenze make-up primavera estate 2021: natural

Questo trend mira a mettere la pelle in primo piano. L'approccio al make-up si basa sull'interferenza, texturale e tonale, della luce naturale o artificiale. Per l'incarnato si predilige un finish opaco con un'allure radiosa. Il trucco è curatissimo anche se non sembra tale. Il mantra è «less is more» per «creare un make-up leggero utilizzando prodotti dalla texture micronizzate e sottili che non ostruiscono i pori». I punti luce non sono più “flash”; l'illuminante è proposto in una versione più idratata e leggera mentre per il contouring si pesca dalla palette tipica degli anni Novanta con colori che tengano conto di tutte le diverse tonalità di pelle. L'inclusività, insomma, è un must come l'uso di alcuni prodotti chiave per questo nuovo “make-up no make-up”: primer e fondotinta dall'effetto seconda pelle sono in pole position.

Glam look

Il secondo filone focalizza l'attenzione sugli occhi. «L'ispirazione è anni Settanta/Novanta ma in una versione meno appesantita ed elaborata, con sovrapposizioni di texture che creano sfumature meno gotiche. L'ombretto è il prodotto fondamentale insieme al primer che rinforza e riveste le ciglia a loro volta valorizzate da un mascara intenso. Le sopracciglia, invece, sono pettinate verso l'alto; la consistenza è naturale e il make-up leggero nonostante appaiano più folte».

Il look è glamour e privilegia per occhi e labbra le tonalità metallizzate con un finish decisamente sofisticato. Se questo è il look che vi conquista, nel beauty case non possono mancare un ombretto glitterato effetto tridimensionale, un gloss per occhi e labbra e un mascara, rigorosamente nero.

Tendenze make-up primavera estate 2021: blur effect

Sfumato, soffuso, qualcosa di indefinito: “blur” è il nuovo modo di indossare il colore per un beauty look look easy-to-do, senza contorni, confortevole, da indossare in qualsiasi situazione. Il make-up è sempre meno una maschera ma sempre più un atto di cura personale e di self-espression che ci rende più assertivi e sicuri. Questo trend è definito in maniera netta dalla tecnologia dei nuovi prodotti con un effetto vellutato (un esempio? I nuovi rossetti Powder Kiss) che si posano su gote, labbra e occhi come fossero petali di rose.

Do it yourself!

Questa tendenza make-up primavera estate 2021 è un po' la sintesi di tutti i trend finora raccontati. "Do it youserlf" definisce il make-up come puro atto celebrativo, espressione della propria individualità: uno strumento per dire ciò che si vuole dire senza curarsi dei giudizi altrui o della perfezione tecnica. Il trucco è al pari di un accessorio, un completamento del nostro outfit che ci fa notare dagli altri.

I riferimenti storici sono tanti: da Anna Piaggi, con il suo stile unico e inimitabile, fino a Vivienne Westwood che ha usato il make-up per portare avanti la sua personale rivoluzione nel mondo della moda; il trucco, insomma, è quello che vogliamo e, in definitiva, puro divertimento. Va da sé che i prodotti sono un invito a giocare con i colori: palette multicolor e rossetti dalle tinte decise per creare effetti grafici e geometrici sono consigliati a chi vuole usare il make-up in questa chiave più scenografica e, di certo, unica.

Credit ph: Mac Cosmetics