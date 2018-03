La pulizia dei pennelli da trucco è uno step irrinunciabile per ogni amante del make up. Scoprite tutti gli strumenti adatti e i consigli di Grazia.it

Pulire i pennelli è un rituale fondamentale per tutte le amanti del make up. I pennelli che usiamo su viso, occhi e labbra vanno infatti puliti regolarmente, per evitare di spargere residui di trucco, sebo e batteri sulla pelle e incorrere in brufoli e irritazioni. Una pulizia regolare aiuta inoltre a preservarne la qualità nel tempo.

Pulire i pennelli, è fondamentale per ottenere un make up dall'aspetto ordinato e professionale: sfumare gli ombretti con un pennello sporco, o utilizzare un pennello labbra rigido per i troppi residui di rossetto porteranno a un'applicazione imprecisa e grossolana.

Pulire i pennelli da trucco: tutti gli strumenti adatti

Pulire i pennelli non è mai stato così facile: I saponi di ultima generazione infatti detergono in profondità le setole dei pennelli, esercitando un'azione antibatterica in poche e semplici mosse. Basta bagnare le setole del pennello a testa in giù, massaggiarle con movimenti circolari ( per una pulizia ancora più efficace, basta usare un tappetino in silicone ), e una volta puliti lasciarli asciugare.

Scorrete la gallery, e scoprite tutti i consigli e gli strumenti must have per la pulizia dei pennelli selezionati per voi da Grazia.it

Questo sapone solido per la pulizia dei pennelli, al profumo di vaniglia e sale marino e arricchito da latte di cocco, pulisce in profondità le setole dei pennelli e le lascia morbide e lievemente profumate.

Questo prodotto amato dai make up artist professionisti deterge, disinfetta e rigenera le fibre del pennello per prolungarne l'efficienza nel tempo.

Una scatolina che contiene una spugnetta ruvida che permette di pulire i pennelli velocemente tra un utilizzo e l'altro, senza bisogno di acqua e sapone.

Questa formula spray è ideale per una pulizia facile e veloce: basta spruzzarne una piccola quantità su un fazzoletto di carta asciutto e strofinare delicatamente le setole del pennello finché ogni residuo di pigmento sarà scomparso.

Un tool per la pulizia dei penneli che è una vera e propria SPA: la superfice irregolare permette di insaponarli in profondità, per poi lasciarli asciugare capovolti inserendo le setole nei supporti elasticizzati, sagomati appositamente per mantenere la forma del pennello.





Questo shampoo per pennelli è formulato con un'altissima percentuale di olio di cocco extra vergine pulisce le setole in profondità, esercitando inoltre una efficace azione antibatterica.

Un tappetino per la detersione dei pennelli che contiene sette texture brevettate per la pulizia profonda di tools occhi, viso e labbra. Le ventose sul retro permettono maggiore stabilità per una pulizia facile e confortevole.

Questo detergente per pennelli pulisce le setole in modo delicato e efficace: la sua formula idratante è perfetta per lavaggi frequenti.

Questa vaschetta realizzata in silicone contiene superfici diverse per la detersione di diversi tipi di pennelli: permette una pulizia profonda che migliora le performances dei pennelli nel tempo.

Questo detergente solido creato da Beauty Blender, il colosso delle spugnette da make up, può essere usato per rimuovere trucco e impurità sia su spugnette che su pennelli. E' dotato di un piccolo disco di silicone per far penetrare meglio il detergente e rimuovere anche lo sporco più ostinato.