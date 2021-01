Una raccolta di tutte le tendenze make up 2021: colori, stili e trucchi glam, tutti da copiare per lasciarsi travolgere da una ventata di novità e bellezza

Le tendenze make up 2021 ci guidano verso un trucco occhi intenso e colorato, una base trucco leggera, luminosa e semi trasparente e labbra tinte di rosso fuoco o dalle tonalità naturali dei lip balm.

L'obbligo di portare la mascherina non ferma la nostra voglia di truccarci. Il gesto del maquillage rimane infatti uno dei capisaldi della cura della persona, rappresentando un momento importante da dedicare quotidianamente alla propria gratificazione personale.

In qualche modo la nostra beauty routine e le nostre esigenze sono cambiate, ponendo nuovamente l'accento su un tipo di bellezza personale e "naturale", con un trucco viso naturale e leggero abbinato a un make up occhi decisamente più strong e colorato, enfatizzato da molto mascara e ciglia finte.

E le labbra? Brillano sotto la mascherina come un segreto di bellezza che ci regala un pizzico di gioia, idratate e colorate dei balsamo labbra oppure tinte di lipstick intensi a lunga durata.

Scoprite insieme a noi tutte le tendenze make up 2021 continuando a leggere questo articolo!

Ombretti coloratissimi

Voglia di spensieratezza, gioia e colore: quest'anno il trucco occhi è colorato, rendendo lo sguardo protagonista indiscusso del beauty look. La tendenza vuole shade impattanti come verde acido, giallo, blu e pesca applicati in solid colur su tutta la palpebra. Vi sembra troppo? Provate a declinare questa proposta con una semplice linea di eyeliner colorato, oppure colorando in queste shade solo la palpebra mobile, per poi ingentilire il look con un colore neutro sfumato nella piega palpebrale e all'angolo esterno. Non dimenticate di esagerare con il mascara.

Un'alchimia di shade succose che vanno dal verde acido al verde bosco, passando per giallo - che insieme al grigio è il colore dell'anno Pantone 2021 - arancione e bordeaux. Questa palette offre infinite possibilità: dal trucco pop con colore applicato a tutta palpebra alle proposte più naturali, da impreziosire con dettagli colourful.

Base naturale

Tra le tendenze make up 2021 regna una base trucco naturale, che non cancella i "difetti" ma li veste con discrezione, preservando la texture della pelle. Il risultato make up è di naturale luminosità e bellezza.

Un fondotinta universale dall'effetto soft, perfetto per migliorare otticamente l'aspetto della pelle conservandone le caratteristiche naturali. Disponibile in 40 varianti di colore.

Pillow lips

Turgide, luminose ed estremamente idratante, le pillow lips si ottengono mediante lip balm, olio labbra e gloss nutrienti di ultima generazione. Optate per le versioni colorate se volete donare un tocco di carattere in più al beauty look. Se dovete indossare la mascherina tamponate il prodotto con una velina: rimuoverete l'eccesso mantenendo colore e idratazione.

Un balsamo labbra ultra luminoso e colorato, studiato per idratare le labbra e renderle turgide e voluttuose.

Eyeliner statement

Allungato verso l'esterno, grafico o sfumato, l'eyeliner è imprescindibile quest'anno. L'arma segreta per uno sguardo intenso e vibrante.

Tenuta fino a 16 ore per l'eyeliner in matita del celebre marchio britannico. Una proposta due in uno con liner nero opaco, ideale per intensificare lo sguardo, e liner oro metallico, ottimo per illuminare.

Glass Skin

Effetto glow allover per un volto che risplende. La pelle è traslucida, per un mood glass skin che trasmette turgore e benessere.

Un top coat iridescente da picchiettare su labbra, occhi e viso per creare un effetto rimpolpante e sano, di naturale turgidità.

Labbra rosso fuoco

Da scegliere in formula no transfer, il rossetto rosso fuoco sotto la mascherina sarà il nostro segreto di bellezza, una gratificazione personale che ci fa stare bene. Imprescindibile, naturalmente, anche durante gli appuntamenti su zoom.

A prova di mascherina, questo rossetto si asciuga sulle labbra e non lascia traccia. Ecco il perfetto partner in crime per labbra super colorate, una delle tendenze make up 2021 più belle, che sa di riscatto.

Ciglia in primo piano

Mascara intenso o ciglia finte? A voi la scelta! L'importante è mettere in risalto il più possibile lo sguardo enfatizzando le ciglia. Questo vale sia per i nude-look che per i trucchi più importanti.

Enfatizzano lo sguardo senza appesantirlo, si applicano facilmente e si possono riutilizzare più volte. Ideali per creare un focus super glam sullo sguardo.

Soft nude

Il trucco c'è ma non si vede: delicato e naturale colora il volto con i toni del beige, marrone, taupe e malva. Per un effetto fresco, di genuina bellezza.

Una collezione caratterizzata da un'altissima percentuale di ingredienti naturali (oltre il 90%!) e da colori tenui e naturali, studiata per enfatizzare la naturale bellezza del viso, regalandole ulteriore luminosità e splendore.

Creatività vintage

Dua Lipa è una delle più grandi ispirazioni in fatto di creatività e make up. Tra le tendenze make up 2021 spicca un ritorno ai make up chic d'ispirazione vintage, con toni brillanti come il blu.

Effetto jeans per il trucco occhi dall'allure vintage-chic con la palette di ombretti che abbina blu e verde al beige illuminante.

Trucco metallico

Argento, viola, verde e oro. Le palpebre si vestono di riflessi metallizzati multi-dimensione, per un effetto uplift che accende lo sguardo.

Un ombretto liquido metallizzato multricromatico. L'effetto sulle palpebre è estremamente cangiante. Disponibile in 5, spettacolari, varianti di colore.

