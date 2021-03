La versatilità e la skinification sono i nuovi mantra del make-up. Siamo di fronte a una nuova rivoluzione cosmetica che qui vi raccontiamo, insieme alle principali tendenze make-up 2021

Sentirete parlare sempre più di multitasking e skinification nei prossimi mesi perché rappresentano le principali tendenze make-up 2021. Di cosa si tratta? Scopriamolo insieme nei prossimi paragrafi!

Make-up e skincare: l'esperienza d'uso

Stiamo vivendo un vero e proprio cambiamento di paradigma che parte da una semplice constatazione: siamo sempre più esigenti. «Oggi – dicono da Elizabeth Arden – desideriamo prodotti make-up in grado di offrire tecnologie e benefici dello skincare. Cerchiamo, per esempio, fondotinta a lunga tenuta, con alte performance in grado di adattarsi a tutti gli stili di vita. Infine, amiamo le texture uniche, gli ingredienti naturali e botanici in grado di regalare un'esperienza piacevole sulla pelle». (Nella foto: i nuovi Flawless Finish Skincaring Foundation e Flawless Start Hydrating Serum Primer).

Tendenze make-up 2021: le novità multitasking

Prodotti che – come dimostra l'ultimo lancio di Gucci, il Fondotinta Fluide De Beauté Fini Naturel, leggero, modulabile e disponibile in 40 tonalità – possono essere utilizzati per più scopi. Per coprire le discromie, per regalare un incarnato omogeneo oppure per creare un'ottima base per il trucco occhi, per esempio. Le novità make-up - sulle quali scommettiamo in questo 2021- sono unite da un fil-rouge che diventerà un vero e proprio driver nelle scelte di acquisto: la versatilità, la loro capacità nel saper rispondere a molteplici esigenze senza creare divisioni, la più obsoleta delle quali è, ormai, donna vs uomo.

Tendenze make-up 2021: le nuove texture

Leggerezza, comfort, cremosità sono le caratteristiche più richieste dai prodotti del Color Cosmetics, come confermato da una ricerca di Mintel. Lo studio sottolinea la richiesta di texture sempre più setose e translucenti, delicate e naturali per finish glossati, luminosi ma mai eccessivamente glow. I colori opalescenti, vicini alle sfumature della terra, hanno l'obiettivo di creare un finish bonne mine avvolgente e morbido. Il merito è delle nuove formulazioni che puntano su ingredienti naturali dall'azione antiossidante.

Make-up e routine di bellezza

Il make-up diventa parte della routine di bellezza. I brand come Clinique lo sanno bene. Il nuovo Even Better Clinical Serum Foundation SPF 20, per esempio, rappresenta l'ultimo step della skincare routine perché unisce trattamento, tecnologia e colore per un risultato naturale e modulabile.

Take care of your skin!

L'obiettivo è prendersi cura della pelle creando look fantastici ma usando poco prodotto. Oppure mescolando fra loro più prodotti (texture cremose, correttori con creme per il viso, rossetti e blush) per un risultato estremamente personalizzato. A dimostrarlo è la “Rose Collection” di Pixi che possiamo definire una collezione make-up ibrida. Le nuove referenze, infatti, si trovano tutte al crocevia di skincare e make-up, incarnando in un solo step i benefici del trattamento e la perfezione del trucco.

Tendenze make-up 2021: la versatilità dei prodotti

Se la versatilità guiderà sempre più le nostre scelte, è nella nuova Luminous Silk Glow Fusion Powder di Giorgio Armani Beauty che troverete la sintesi perfetta delle nuove tendenze make-up 2021. Disponibile in 10 diverse tonalità, regala un effetto fresco e luminoso, se indossata da sola, e un colorito sano e a lunga tenuta, se applicata dopo il fondotinta. Per le sue caratteristiche, questa cipria invita a giocare e a sovrapporre i colori. Ciò è possibile grazie alla nuova texture che, applicata sulla pelle, trasforma la polvere in fluido. Si ottiene, così, un film sottile di colore che invoglia a utilizzare il prodotto in più zone: sulle gote, sulle labbra o sugli occhi, per esempio.

Una nuova rivoluzione cosmetica

La molteplicità di usi e la possibilità di inventarsene di nuovi, sul momento e in base all'effetto desiderato, è la forza dei nuovi prodotti e il motore di questa rivoluzione cosmetica. Partendo dalle formule, questo nuovo approccio spinge su un nuovo modo di concepire il trucco che diventa cross-contamination tra skincare e make-up con un unico, grande e fondamentale obiettivo: farci sentire bene nella nostra pelle. Sempre.

