Scopriamo lo stile di HoYeon Jung, l'attrice di Squid Game che interpreta numero 067, Kang Sae-byeok, nella serie coreana Netflix. Focus su capelli e trucco

HoYeon Jung è l'attrice del momento. Già famosa nel mondo della moda per il suo lavoro da modella, oggi è sotto i riflettori per la sua performance nella serie Netflix Squid Game.

Classe 1994, HoYeon Jung è coreana e ha debuttato sulle passerelle con una chioma rosso fuoco che è divenuta il suo signature look.

Scelta da Louis Vuitton, Chanel, Jeremy Scott e Roberto Cavalli, nel 2019 ha intrapreso la carriera da attrice, culminata a settembre 2021 con la sua interpretazione di Kang Sae-byeok, o numero 067, in Squid Game, la serie più vista al mondo sulla piattaforma di streaming Netflix.

L'iconico caschetto scalato

A caratterizzare il beauty look del personaggio della serie, Numero 067, è senza dubbio il caschetto scalato, mosso e spettinato ad arte.

Quello di HoYeon Jung in Squid Game ha una frangia a tendina e lievi ciocche sfilate a incorniciare il viso.

La chioma rosso fuoco

HoYeon Jung con i capelli rossi ha calcato le più importanti passerelle del mondo. Il suo stile preferito? Extra voluminoso e mosso, accompagnato da make up grunge-style.

HoYeon Jung: testimonial Louis Vuitton

A pochi giorni dalla messa in onda della serie il colosso Louis Vuitton ha scelto HoYeon Jung come sua testimonial per la divisione fashion, orologi e gioielli.

Nella campagna che annuncia al mondo il suo nuovo ingaggio appare elegantissima con i capelli raccolti. Il trucco, invece, è minimale.

HoYeon Jung make up

La star predilige make up sobri, perfetti per mettere in risalto la sua naturale bellezza. Le sopracciglia sono infatti spesso lasciate al naturale, mentre le gote vengono colorate per un effetto doll-like, abbinate a labbra effetto balmy.

Il beauty look di Kang Sae-byeok: how to

In questo video di backstage rilasciato da Netflix possiamo osservare la costruzione del beauty look di Kang Sae-byeok, la giocatrice 067. La frangia viene messa in piega con un bigodino, mentre i capelli a caschetto vengono "spettinati" ciocca a ciocca con la piastra.

E il make up? Soft e vissuto, ideale per enfatizzare la sofferenza del personaggio, uno dei più affascinanti e intensi di Squid Game.

HoYeon Jung glam look

Gli occhi a mandorla della star coreana vengono allungati al massimo con un trucco occhi intenso e nero. Un make up statement da copiare.

Caschetti celebri a confronto

Impossibile non mettere a confronto il caschetto di HoYeon Jung in Squid Game con quello di Ursula Corbero, Tokyo ne La Casa Di Carta, una delle serie più amate al mondo.

Quello visto nella serie spagnola è pari, con frangia corta, mentre il caschetto 2.0 proposto in quella coreana è scalato, con frangia leggera a tendina. Cosa hanno in comune? Uno styling messy-chic che ci fa impazzire!

Space Girl

La star cambia spesso look per servizi fotografici e sfilate di moda. In questo beauty look da copertina cattura la scena con space buns, lunghe treccine e un make up fuori dagli schemi, con applicazioni tridimensionali.

Capelli lunghi

Nella vita di tutti i giorni l'attrice, a differenza del personaggio che l'ha resa nota nella finzione, porta i capelli lunghi e mossi.

Sopracciglia dritte: le asian brows

Uno dei trend sopracciglia autunno inverno 2021 2022 vuole le sopracciglia dritte e al naturale. Dette anche asian brows, sono quelle scelte da HoYeon Jung per il suo beauty look. Uno stile da tenere d'occhio e copiare.

Credtis Ph.: Getty Images