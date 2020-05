Amate i capelli corti ma avete voglia di cambiamento? Ecco i tagli a caschetto scalati su cui puntare questa stagione per rinfrescare il vostro look

Chi ha detto che le amanti dei capelli a caschetto non possano sperimentare con tagli e styling sempre nuovi e di tendenza? I tagli corti del momento, infatti, si distinguono grazie a volumi scalati, leggeri, versatili e facilissimi da indossare.

Perché il caschetto scalato sta bene a tutte

Il taglio di capelli a caschetto scalato è davvero versatile. Le ciocche di diverse lunghezze donano volume e texture ai capelli, mentre la scalatura incornicia alla perfezione il viso mettendone in risalto i punti forti e adattandosi facilmente ad ogni tipo di volto. I volumi scalati, infatti, possono essere modulati per creare un hairlook su misura: chi ha il viso tondo potrà scegliere scalature asimmetriche per creare volume e sfinare guance e zigomi, mentre chi ha il viso allungato o dai tratti squadrati potrà servirsi di un sapiente gioco di pieni e vuoti per addolcire il volto e riequilibrarne la forma.

Caschetto scalato: un taglio trasformista

Dall'anima rock e iper cool, il caschetto scalato è bellissimo se indossato spettinato, il che lo rende ideale per chi ha uno stile di vita dinamico e ama i look "lived in", facilissimi da ottenere e a basso mantenimento. Per un'occasione speciale o per un look bon-ton invece, basterà realizzare una piega liscia e ben pettinata. Un taglio di capelli fresco e versatile quindi, pronto ad accompagnarci in ogni momento della nostra routine quotidiana, promettendo di non stressarci con pieghe e styling troppo impegnativi.

Se non fosse abbastanza per convincervi a cedere al taglio corto, vi proponiamo alcuni tra i caschetti scalati più belli di questa stagione. Continuate a leggere e scegliete quello che fa per voi!

Punti Luce

Il taglio a caschetto scalato è bellissimo se abbinato ad un sapiente gioco di schiariture e punti luce. La piega wavy completa il look.

Spettinato

Questo taglio di capelli è particolarmente versatile, e non richiede uno styling sempre preciso: indossatelo spettinato per un look iper cool e facile da realizzare.

Degradé

Questo caschetto corto abbina volumi scalati ad un perimetro sfilato e leggermente più lungo nella parte anteriore.

Con Frangia

Il caschetto scalato è ancora più cool se abbinato ad una frangia sfilata che incornicia il volto, in pieno stile Seventies.

Rock Chick

Il caschetto nella sua versione più rock? Leggermente mosso e scalato su tutta la lunghezza, fino alle punte.

Mosso

Questo bellissimo caschetto scalato è iper voluminoso grazie allo styling mosso che valorizza il taglio. Completa il look la riga centrale, con bangs.

Pettinato

Il taglio a caschetto scalato è estremamente versatile: per un'occasione speciale basterà optare per una piega liscia e pettinata, iper bon-ton. Il perimetro asimmetrico dona carattere al look.

City Swept

Un look cittadino, vissuto e pieno di carattere per questo caschetto scalato mosso ed iper voluminoso, pronto ad accompagnarvi in ogni momento della giornata.

Credits Ph: Unsplash