Il taglio bob texturizzato è uno dei must capelli di stagione. Trovate lo stile giusto per la vostra chioma con la nostra selezione delle acconciature più belle, da copiare

Il taglio bob texturizzato è uno dei must di stagione. Questo hairlook medio è glam e facile da portare, perfetto per chi ha chiome molto spesse, ma un buon compromesso anche per chi ha i capelli sottili.

I capelli a caschetto vengono infatti lavorati con dei prodotti texturizzanti per creare volume e movimento, per un effetto extra cool.

Qui di seguito troverete molti esempi di taglio bob texturizzato: scegliete il vostro proferito!

Maxi volume

L'effetto texture è intenso, così come il volume. Questo long bob è davvero glam, da copiare!

Bob texturizzato lilla

Un colore intenso e originale, perfetto sul taglio medio e mosso, dalla texture sinuosa.

Bob corto con frangia

I capelli biondo fragola sono mossi e voluminosi, con frangia corta aperta a tendina sulla fronte.

Super volume

Chioma piena e voluminosa per il caschetto corto lavorato con uno spray texturizzante.

Maxi volume

Il caschetto lungo, il long bob, viene enfatizzato al massimo da uno spray volumizzante e texturizzante.

Caschetto con onde piatte

Chiamato anche flob, questo hairlook è uno dei must di stagione. L'effetto volume mosso è spettacolare!

Caschetto mosso texturizzato leggero

Un effetto texturizzato vaporoso e leggero, con radici ben sollevate.

Caschetto liscio corposo

Un effetto molto pieno e corposo per il bob liscio lievemente voluminoso e texturizzato.

Caschetto più corto dietro e più lungo davanti

Una proposta molto chic: il bob mosso effetto texture è più corto dietro e più lungo davanti.

Caschetto messy-chic

Un lieve movimento per i capelli a caschetto con scriminatura centrale e frangia a tendina.

Taglio bob texturizzato biondo

Il taglio medio per eccellenza in una variante mossa e corposa, super cool sulla chioma bionda.

Photo by Mathilde Langevin on Unsplash