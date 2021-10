Ecco i beauty look più belli visti alla Festa del Cinema di Roma 2021. Focus su make up e acconciature delle star sul red carpet

La Festa del Cinema di Roma 2021 ha acceso i riflettori sulle eccellenze italiane e internazionali il 14 ottobre regalandoci, oltre a film che fanno sognare, beauty moments da non perdere.

Scoprite insieme a noi i beauty look più belli delle star visti sul red carpet qui di seguito!

Festa del Cinema di Roma 2021: Jessica Chastain al top

La star ha illuminato il red carpet della prima serata della Festa del Cinema di Roma 2021 con un raccolto morbido che scopre il viso.

Il make up di Jessica Chastain? Da diva! Il viso è levigato, lievemente scolpito da un tocco di bronzer, mentre il trucco occhi è intenso, in nuance calde, completato da ciglia finte a ventaglio. A sigillare il beauty look un rossetto nude ma di carattere.

La manicure da red carpet

L'attrice americana ha sfoggiato una manicure di classe, in un colore nude-taupe cremoso. La forma delle unghie è allungata, lievemente affusolata. Un'idea glam per provare il trend unghie nude autunno 2021.

Barbara Ronchi: occhi in primo piano

L'attrice italiana Barbara Ronchi calca il red carpet con un taglio medio wet-effetc pettinato all'indietro. Il focus del beauty look sono gli occhi, bordati da un ombretto color bronzo metallico, perfetto per mettere in risalto le iridi chiare. Sulle labbra? Un velo di gloss: super chic!

Mara Taquin: red lips

La giovane attrice francese Mara Taquin lascia i capelli sciolti, con scriminatura laterale, e opta per un rossetto rosso fuoco. L'effetto è fresco e al contempo sofisticato: ci piace!

Gala Martinucci: sliky hair

Capelli lunghi e lisci come seta. Gala Martinucci sul red carpet della Festa del Cinema di Roma 2021 mostra un make up on trend: le labbra sono nude e glossate, rese più turgide con la tecnica dell'ovelining, una delle tendenze make up A/I 2021 2022 su cui puntare, mentre lo sguardo intenso, caratterizzato da un eyeliner importante.

Sophie Breyer: hot glam

La star francese punta invece su un trucco d'impatto, con labbra rosse ed eye-look in tono, creato con ombretti shimmer extra luminosi. I capelli sono sciolti, dal lieve movimento sulle lunghezze.

Credits Ph.: Getty Images