Voglia di unghie nude per l'autunno? Ecco 10 idee da cui lasciarsi ispirare

Con l'abbassarsi delle temperature arriva anche la voglia di maglioni caldi avvolgenti, di abiti cozy, di una tazza di tè caldo tra le mani e anche di colori confortevoli, da sfoggiare anche sulle unghie, come ad esempio il nude.

Per questo in moltissime amano indossare lo smalto nude proprio in autunno.

Si va dalle tonalità color carne, al rosa chiaro, dalle trasparenze fino al bianco lattiginoso.

Scoprite 10 ispirazioni per ricreare anche voi una manicure autunnale effetto nude.

Perfect nude

La giusta punta di colore tra nude e rosato: perfetto in ogni situazione.

Nude opaco

Con piccoli dettagli oro, la finitura opaca è molto indossata durante l'autunno.

Greyish nude

Il tono greyish mixa perfettamente i colori beige rosa e grigio. Il risultato finale è uno smalto nude-grigio freddo molto elegante, amatissimo in questo periodo dell'anno.

Nude pesca

Preferite il nude in versione più vivace? Provate la sfumatura che tende al pesca-albicocca. Sarà un ricordo della bella stagione.

Nude caldo

Questa variante è molto amata perché unisce rosa e beige, creando una sfumatura calda e profonda.

Rainbow nude

È possibile giocare con il colore, pur mantenendo una manicure nude? Sì, creando dei piccoli tocchi di colori neutri e delicati. Così.

Dal bianco al nude

Una sfumatura che esalta i colori naturali delle unghie.

Marble nude

Nude, beige, bianco e bordeaux per ricreare un effetto "marmo" perfettamente autunnale.

Con il cuore

Una nail art semplice e ad effetto.

Beige nude

Per chi ama i toni delicati del beige, ecco la manicure nude da provare.

Credits ph.: Unsplash