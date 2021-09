Scoprite come truccarvi al meglio seguendo le 10 tendenze make up autunno inverno 2021 2022. Preparate i pennelli e divertitevi a sperimentare!

Volete sapere come truccarvi adesso? Scoprite insieme a noi le 10 tendenze make up autunno inverno 2021 2022!

Dai look social alle proposte viste in passerella, le tendenze trucco del momento spaziano dal classico smokey eyes marrone al rossetto bordeaux ultra opaco. Seguono poi i revival anni '90 e anni '60, senza dimenticare uno splendido uso del colore, che lo rende imprescindibile tutto l'anno.

Siete pronti a tuffarvi nelle 10 tendenze make up autunno inverno 2021 2022? Preparate i pennelli e divertitevi a sperimentare!

Labbra ingrandite con l'overlining, come J.Lo

Jennifer Lopez è la regina delle tendenze make up e capelli. Recentemente ci ha fatto impazzire quando a Venezia ha calcato il red carpet con un make up da manuale con labbra ingrandite ad arte con la tecnica dell'overlining.

In cosa consiste? Le labbra vengono ingrandite - in maniera naturale o più intensa, a seconda dei gusti - con una matita color carne, andando a creare un effetto turgido colorando l'esterno del contorno naturale. Da provare!

Reverse eyeliner, l'eyeliner al rovescio firmato Dior

Per un trucco occhi originale vi suggeriamo la tecnica dell'eyeliner rovesciato. La palpebra superiore resta nuda, mentre a venire colorata è quella inferiore, intensificata da una spessa linea di eyeliner.

Quello proposto da Dior per la sfilata autunno inverno 2021 2022 è di un intenso blu scuro, uno dei colori protagonisti degli eye look di stagione.

Labbra bordeaux: ispirazione Mac Cosmetics

Le labbra in colori bold tornano a fare tendenza. Nonostante la mascherina i rossetti intensi sono immancabili.

Le shade tra cui scegliere vanno dal bordeaux al color magenta scuro, passando per l'immancabile viola "sporcato" di rosso. Per un effetto decadente, come quello da Mac Cosmetics con la collezione Tempting Fate, vi suggeriamo di abbinare il rossetto bordeaux alle sopracciglia decolorate: super cool!

Smokey eyes marrone Kiko Milano like

Una proposta semplice e intramontabile, un trucco occhi che sta bene a tutti , sempre: lo smokey eyes marrone.

Quello proposto dal brand italiano su Instagram ha un look glam e luminoso, con un tocco di luce al centro della palpebra mobile.

Trucco occhi colorato tutto l'anno

Quest'anno i trucchi occhi colorati la fanno da padrone tra le tendenze make up autunno inverno 2021 2022.

Più colori insieme danno un tocco originale al look. Gli abbinamenti must? Viola e verde, arancione e blu, turchese e giallo, fino all'effetto rainbow. L'unica regola è divertirsi!

Natural glow: pelle nuda con l'illuminante

Effetto pelle struccata con una marcia in più. Tra i make up trend di stagione scorgiamo visi puliti e accenni di highlighter su tutto il viso, accompagnati dal gloss trasparente sulle labbra.

Per copiare questo trend preparate la pelle con un primer viso - o una crema colorata, se preferite - e fissate la base con una cipria trasparente. Successivamente illuminate zigomi, ponte del naso, arco di cupido, arcata sopraccigliare e angolo interno degli occhi con un highlighter in tono con la vostra pelle, per un effetto tono su tono. Finite il look con un gloss nella stessa nuance.

Eyeliner grafico anni '60

Quello dell'eyeliner anni '60 è un trend nato sui social e divenuto must. Questo tipo di trucco incornicia lo sguardo con linee di eyeliner ben definite a marcare la piega dell'occhio.

Per un effetto ancora più originale, potete giocare con i colori creando un eye look d'ispirazione pop art.

Labbra rosse & co

Il rossetto rosso è - per fortuna! - intramontabile, per questo è ancora una volta tra le tendenze make up autunno inverno 2021 2022.

Per un beauty look straordinario sceglietelo in versione glossata e abbinatelo a un trucco occhi abbinato, rosso e luminoso: sarete al top!

Smokey eyes colorato

Ok, lo smokey eyes marrone è senza dubbio uno dei must di stagione, insieme a lui però trionfano anche le varianti colorate.

Potete partire da una base neutra - come il marrone appunto - per poi puntare alle stelle con tocchi di colore audace. Per seguire questo trend potete scegliere la vostra nuance pop del cuore - noi adoriamo lilla e verde - e usarla per illuminare l'angolo interno dell'occhio, oppure definire la rima ciliare inferiore. Da sperimentare!

Trucco anni '90

Sopracciglia ridotte al minimo, ombretto opaco color terracotta e labbra in tono. Dopo i tagli di capelli anni '90 anche il trucco dell'epoca torna a farci battere il cuore. Siete pronti a copiarlo?

Photo by Brian Lawson & Oleg Ivanov on Unsplash