Amate le manicure semplici? Lo smalto nude ha sempre un fascino intramontabile, ecco 8 smalti must have per le vostre unghie nel colore più elegante

Quante volte ci lasciamo incantare dalle nail art più estrose e particolari per poi tornare sempre a lui, allo smalto nude, il più amato, in grado di farci sentire con le mani "a posto" in tutta la sua semplicità.

Spesso, infatti, una manicure nei toni del rosa cipria o del beige rosato è la soluzione più raffinata, capace di rendere le nostre unghie sempre eleganti in qualsiasi occasione.

Senza considerare che lo smalto nude si abbina proprio a tutto, da qualsiasi outfit scegliamo di indossare fino al make up più importante.

Volete puntare su delle unghie semplici ma belle? Abbiamo selezionato 8 smalti nude must have che non potete non provare.

Uno smalto rosa chiaro, delicato e romantico, ispirato alla sfumatura iconica dei tutù delle ballerine di danza classica.



Un'altra sfumatura di rosa lattiginoso ispirato al mondo della danza classica, questo smalto è famoso per essere il prediletto della Regina Elisabetta II (è nota la sua disapprovazione per quanto riguarda gli smalti colorati).



Gli smalti di questo brand di nicchia sono amatissimi oltreoceano, questa sfumatura è una tonalità beige dal sottotono neutro, perfetta se non amate i nude troppo rosati.



Da una collezione tutta dedicata alla Francia e terribilmente très chic, un nude rosato desaturato con una punta di greige dal sottotono freddo. Grazie a questa tonalità particolare e complessa, rende originale anche la manicure più semplice.



Chi ha detto che le unghie nude non possono giocare con gli effetti speciali? Come questa shade di beige dal finish perlato, dona un effetto frosty alle unghie dall'eleganza intramontabile (in più, lo smalto contiene un mix di oli per prendersi cura delle unghie).



Uno smalto nude nella più classica tonalità di beige rosato, romantico e dedicato a tutte le amanti dei colori soft e pastello. La formula dello smalto è arricchita con olio di camelia, per preservare la bellezza delle unghie.



La formula ibrida dello smalto a effetto gel che garantisce una durata impeccabile per 7 giorni in una tonalità di rosa nude lattiginoso dal finish semitrasparente.



Una tonalità di malva cipriato totalmente coprente per chi cerca un twist di colore originale, pur rimanendo nell'ambito dei colori nude.



Credits Ph.: Mondadori Photo - Artwork by Elisa Costa