Nuova stagione, nuovo hair look: lasciatevi ispirare dalle tendenze capelli primavera estate 2021 firmate dai Saloni più importanti

La primavera è il momento ideale per dare una svolta all'hair style. Che sia una semplice spuntatina o un cambiamento "rivoluzionario", in questo articolo con la selezione delle tendenze capelli primavera estate 2021 dettate dai migliori Saloni troverete tanti suggerimenti per un look diverso dal solito. Continuate con la lettura!

I tagli di capelli lunghi

Il lungo? Decisamente mosso. O, al contrario, liscio spaghetto abbinato all'intramontabile frangia, un trend che ha spopolato nel 2020 e che intende proseguire sulla stessa scia anche per le tendenze capelli primavera estate 2021. L'obiettivo della frangia è dare un twist diverso all'hair look. Che sia mossa e lunga o corta e liscissima, richiede una cura particolare per un finish che risulta, ogni volta, sempre originale. I tagli sono scalati, anche quando geometrici, e caratterizzati da colorazioni che puntano alla tecnica del chiaro-scuro per dare volume, movimento e tridimensionalità. Attenzione, infine, ai dettagli come schiariture ad hoc, pennellate di colore sulle lunghezze e trecce e treccine che spuntano dalle acconciature (trend alert: è un'opzione amata anche dagli stilisti che hanno scelto le trecce per le sfilate della Fashion Week autunno inverno 2021-22 quindi...iniziate a sperimentare!). Nel frattempo, ecco alcuni dei migliori tagli che abbiamo selezionato per voi.

Capelli corti primavera estate 2021: gli hair look più cool

Parola d'ordine: giocare con il colore, senza sposare un'unica tendenza. Il corto è il grande protagonista delle tendenze capelli primavera estate 2021 e tutti i migliori Saloni hanno puntato su proposte creative, decisamente diverse da quelle viste nelle scorse stagioni. Come per il lungo, anche lo short hair cut sperimenta molte varianti di frangia e ciuffo strizzando l'occhio agli anni Ottanta e Novanta, passando dai volumi esagerati dal mood punk e ladylike al minimalismo che sposa il massimo rigore. Ecco i look più belli che abbiamo scelto per voi e che vi consigliamo di provare, soprattutto se per questa primavera estate 2021 avete voglia di osare e tagliare i punti con la monotonia.

Tendenze capelli primavera estate 2021: i tagli di capelli medi Saloni da copiare

Sui capelli medi le opzioni per questa primavera estate 2021 sono davvero tante. Il look mosso e riccio è nei lookbook di tutti i Saloni con grande enfasi sul colore che è pieno oppure limitato (ma sempre catchy) alle punte. Anche sugli haircut medi ritroviamo la frangia, rigorosamente lunga e riccia sui capelli mossi oppure geometrica e a piombo su quelli lisci. Se volete provare un taglio medio, date un occhio a questi hair style.

